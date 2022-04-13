Режим “все для победы”: история одного автосервиса, ставшего волонтерским пунктом

Уже около двух месяцев Украина живет в режиме “все для победы”. Полномасштабная война изменила каждого украинца, каждое предприятие, каждую общину и коллектив. Рестораны начали кормить терроборону и пожилых людей, украинцы тысячами выстроились разбирать завалы разбомбленных городов.

Это история Александра Федченко, превратившего свой автосервис в волонтерский центр. Теперь он бесплатно ремонтирует автомобили военных, волонтеров и спасателей. Заказы не прекращаются, как и война.

Как работает автосервис во время войны

24 февраля перед Александром встал вопрос: что делать дальше. Он мог бы закрыть автосервис и уехать в другой регион, однако мужчина решил придумать, как помочь своей стране в трудный момент.

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Кроме ремонта авто, в автосервисе дают и новую жизнь трофейному оружию, чтобы оно могло служить на пользу нашим военным. Мастера производят специальные установки, которые можно установить на автомобиле вместе с пулеметом для удобства. Тогда можно попасть и по живой силе, по БТРам и даже по самолету.

Сердце гуманитарной помощи

А еще автосервис — настоящий гуманитарный центр. Сюда волонтеры отовсюду свозят продукты, средства гигиены и уже дальше распределяют тем, кто в этом нуждается.

Работает это так: волонтеры собирают необходимые вещи, распространяют информацию об этом в соцсетях и просят людей написать свои адреса, на которые нужно доставить гуманитарную помощь. Тогда водитель разрабатывает маршрут и развозит груз по конкретным домам.

Волонтеры автосервиса доезжают в такие места, куда сейчас даже сложно попасть.

Везим в те города и села, куда не доезжает гуманитарная помощь. Мы едем маленькими автомобилями, потому что там нет мостов и дорог, — делится волонтер Игорь.

Помощники автосервиса сплочены и имеют единую цель, однако в настоящее время СТО не имеет никаких доходов. Владелец смог договориться с арендодателями площади, однако коммунальщики могут отключить электроэнергию за неуплату.

Я не могу брать эти деньги и отдавать их на оплату электроэнергии, потому что это неправильно. Каждая гривна должна вкладываться в армию, — говорит Александр.

Поэтому волонтеры надеются, что их услышат, ведь все ради победы.

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