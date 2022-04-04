Багги для украинских военных: как отец и дочь из Буковины сконструировали идеальное авто для снайперов

Война продолжается, армия защищает нашу страну от российской навалы, а наши люди в тылу продолжают помогать военным. Кто-то поддерживает экономику, не прекращая ходить на работу и вести бизнес в трудных условиях. Кто-то — волонтёрит, а кто-то даже реализовывает новые стартапы во благо украинской армии.

Речь идёт о девушке Мелиссе и её отце Владимире, которые помогают армии, изготовляя автомобили багги.

Багги — идеальное авто для разведки и снайперов, уверяет Мелисса.

Её папа занимается изготовлением изделий из металла, а машины — это его хобби. Девушка признаётся, что у её отца гениальный склад ума: в голове видит картинку, знает, как всё правильно реализовать, но никогда не может объяснить, как он это делает.

Собственно, с багги было точно так же

Он сделал это авто для детей пять лет назад, для того чтобы они научились ездить и дрифтовать. А именно сейчас, когда все вокруг пытаются помочь нашей армии, стало понятно — это именно то, что нужно.

Папа усовершенствовал готовую модель: заменил мотор, аккумулятор, каркас, сделав специальную камуфляжную окраску.

На наших багги есть возможность разместить пулемёт или гранатомёт. На них можно доставлять боеприпасы, но все же это более мобильное авто для перевозки раненых или доставки людей.

Авто весят около 600 кг и изготовляются из легкодоступного материала, чтобы в случае поломки украинские военные могли самостоятельно его отремонтировать.

У Мелиссы достаточно большая аудитория в социальных сетях. Сначала она разместила информацию в Instagram, чтобы кто-то помог доставить багги туда, где оно больше всего необходимо.

Эти авто может хотя бы одного-двух человек вывезти откуда-либо. То есть, это уже большое дело, — говорит отец Мелиссы и разработчик багги Владимир.

А потом девушке начали звонить спецназовцы, медийные личности — все хотели этот автомобиль. Тогда девушка с отцом запустили собственное массовое производство.

Они рассчитали себестоимость — необходимо приблизительно $5 тыс., чтобы сделать один хороший багги. Около 150 тыс. грн было собрано именно с помощью социальных сетей девушки.

Фонд Сергея Притулы пожертвовал деньги на ещё два багги.

Кстати, багги обещают назвать именем того человека или организации, которые пожертвуют больше всего денег для их изготовления.

Сейчас девушка вместе с отцом день и ночь мастерят такие автомобили. Они надеются, что их багги помогут украинским военным.

Наши люди во время войны как никогда сплотились и бросились на помощь военным. Как женщина из Черкасс на 38 неделе беременности волонтёрит для военных — читай в материале.