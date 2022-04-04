Рассказы

Багги для украинских военных: как отец и дочь из Буковины сконструировали идеальное авто для снайперов

Виктория Мельник, практикант сайта Викна-новини 04 апреля 2022, 15:00
Володимир Садик
Фото: Instagram

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