Баггі для українських військових: як батько та донька з Буковини сконструювали ідеальне авто для снайперів

Війна продовжується, армія захищає нашу країну від російської навали, а наші люди в тилу продовжують допомагати військовим. Хтось підтримує економіку, не припиняючи ходити на роботу та вести бізнес у важких умовах. Хтось — волонтерить, а хтось навіть реалізує нові стартапи на благо української армії.

Йдеться про дівчину Мелісу та її батька Володимира, котрі допомагають армії, виготовляючи автомобілі баггі.

Баггі — це ідеальне авто для розвідки та снайперів, запевняє Меліса.

Її тато займається виготовленням виробів з металу, а машини — це його хобі. Дівчина зізнається, що батько має геніальний склад розуму: в голові бачить картинку, знає, як все правильно реалізувати, але ніколи не може пояснити, як він це робить.

Власне, з баггі було так само

Він зробив це авто для дітей п’ять років тому, для того щоб вони навчилися їздити та дрифтувати. А саме зараз, коли всі навколо намагаються допомогти нашій армії, стало зрозуміло — це саме те, що треба.

Тато вдосконалив готову модель: замінив мотор, акумулятор, каркас, зробивши спеціальне камуфляжне забарвлення.

На наших баггі можна розмістити кулемет чи гранатомет. На них можна доставляти боєприпаси, але це більш мобільне авто для перевезення поранених чи доставки людей.

Авто важать близько 600 кг і виготовляються з легкодоступного матеріалу, щоб у разі поламки українські військові могли самотужки його відремонтувати.

Меліса має досить велику аудиторію в соціальних мережах. Спочатку вона розмістила інформацію в Instagram, щоб хтось допоміг доставити баггі туди, де його найбільше потребують.

Ці авто можуть хоча б одного-двох людей вивезти звідкись. Тобто це уже велика справа, — каже батько Меліси та розробник баггі Володимир.

А потім до дівчини почали дзвонити спецпризначенці, медійні люди — всі хотіли цей автомобіль. Тоді дівчина з батьком запустили власне масове виробництво.

Вони вирахували собівартість — потрібно десь $5 тис., щоб зробити один хороший баггі. Близько 150 тис. грн було зібрано саме за допомогою соціальних мереж дівчини.

Фонд Сергія Притули пожертвував гроші на ще два баггі.

До того ж баггі обіцяють назвати іменем тієї людини чи організації, яка пожертвує найбільше коштів для їх виготовлення.

Зараз дівчина разом з батьком день та ніч майструють такі автомобілі. Вони сподіваються, що баггі допоможуть українським військовим.

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