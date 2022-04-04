Розповіді

Баггі для українських військових: як батько та донька з Буковини сконструювали ідеальне авто для снайперів

Вікторія Мельник, практикантка сайту 04 Квітня 2022, 15:00
Володимир Садик
Фото: Instagram

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