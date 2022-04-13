Режим “усе для перемоги”: історія одного автосервісу, який став волонтерським пунктом

Уже майже два місяці Україна живе в режимі “все для перемоги”. Повномасштабна війна змінила кожного українця, кожне підприємство, кожну громаду і колектив. Ресторани почали годувати тероборону та стареньких, українці тисячами вишикувалися розбирати завали розбомблених міст.

Це історія Олександра Федченка, який перетворив свій автосервіс на волонтерський центр. Тепер він безкоштовно ремонтує автівки військових, волонтерів та рятувальників. Замовлення не припиняються, як і війна.

Як працює автосервіс під час війни

24 лютого перед Олександром постало питання: що робити далі. Він міг би закрити автосервіс та виїхати в інший регіон, проте чоловік вирішив придумати, як допомогти своїй країні у скрутний час.

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Окрім ремонту авто, в автосервісі дають і нове життя трофейній зброї, щоб вона могла служити на користь нашим військовим. Майстри виробляють спеціальні установки, які можна встановити на автомобілі разом з кулеметом для зручності. Тоді можна поцілити й по живій силі, по БТРах і навіть по літаку.

Серце гуманітарної допомоги

А ще автосервіс — справжній гуманітарний центр. Сюди волонтери звідусіль звозять продукти, засоби гігієни й вже далі розподіляють тим, хто цього потребує.

Працює це так: волонтери збирають необхідні речі, розповсюджують інформацію про це в соцмережах та просять людей написати свої адреси, на які потрібно доставити гуманітарну допомогу. Тоді водій розробляє маршрут і розвозить вантаж по конкретних будинках.

Волонтери автосервісу доїжджають у такі місця, куди нині ще навіть складно потрапити.

Веземо в ті міста і села, куди не доїжджає гуманітарна допомога. Ми їдемо малими автомобілями, бо там немає мостів та доріг, — ділиться волонтер Ігор.

Помічники автосервісу згуртовані й мають єдину мету, однак нині СТО немає жодних прибутків. Власник зміг домовитися з орендодавцями площі, проте комунальники можуть вимкнути електроенергію за несплату.

Я не можу брати ці гроші та віддавати їх на оплату електроенергії, бо це неправильно. Кожна гривня має вкладатися в армію, — говорить Олександр.

Тож волонтери сподіваються, що їх почують, бо ж усе заради перемоги.

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