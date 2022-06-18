Занимаются волонтерством даже дети! 9-летний Святослав рассказал, как продает игрушки, чтобы поддержать ВСУ

Поступок, вновь доказывающий, что у России нет никаких шансов на победу!

9-летний Святослав продал свои игрушки, чтобы помочь нашим военным.

Мальчик собрал более 3000 грн. Эти деньги он использовал на еду и вещи первой нужды для ВСУ.

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Мне было не жалко. Я видел по телевизору, как другие дети продают свои игрушки. Поэтому мне захотелось помочь нашей стране, — говорит Святослав.

9-летний Святослав Кужман в эфире подробнее рассказал, как у него возникла идея продавать игрушки, а деньги отдавать на нужды армии.

Сейчас каждый украинец пытается помочь нашим военным. Смотрите интересную историю, как в Ровенской области двое мужчин переделывают боевые бандеромобили на фронт.