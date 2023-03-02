Мавка для зрителей Европы и США: украинский мультфильм покажут на больших экранах мира

И даже вопреки войне — украинское искусство будет жить! Уже восемь лет мультфильм Мавка готовился к выпуску — и наконец добрался до больших экранов!

Мультфильм Мавка: производство и дубляж

Анимационный фильм уже показали в Киеве. Создан по мотивам известного произведения Леси Украинки Лесная песня — он собрал звездный актерский состав. Героев озвучивали Артем Пивоваров, Юлия Санина, Олег Скрипка, Сергей Притула, Наталья Сумская и многие другие украинские звезды.

Над образом главной героини — Мавки — работало сразу несколько человек. Поет Мавка голосом Христины Соловий. Движения лесной принцессе подарила столичная прима-балерина Екатерина Кухар. Дублировала саму роль известная актриса дубляжа Наталка Денисенко.

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Украинская комическая актриса Елена Кравец в фильме озвучила Килину. 23 февраля 2022 года, в преддверии полномасштабного вторжения, актриса дала эксклюзивный комментарий редактору сайта Вікна-новини Богдане Макалюк. Она рассказала о работе над мультфильмом и сложности дубляжа. — Сложно ли было “переквалифицироваться” в злого героя мультфильма? — Нет, несложно. Однако мне было очень интересно! Ведь такую героиню в фильме я бы точно не сыграла — не мое амплуа. А вот в дубляже — с легкостью! Чувство: так хорошо быть плохой, я люблю это! (смеется) Авторы картины рассказывают — фильм получился очень многослойным. И полномасштабная война наполнила ее дополнительными смыслами.

Где и когда смотреть мультфильм Мавка. Лесная песня

Продюсер фильма Мавка. Лесная песня Ирина Костюк говорит, что такие картины нужны прямо сейчас украинскому обществу.

— Мы делали допремьерный показ во Львове и люди плакали в тех местах, где мы не закладывали драматические моменты. Но он очень резонирует сейчас с нами, с нашим состоянием.

Это борьба двух миров, это сильный женский персонаж, встающий на защиту своего мира.

В Минкульте уверены: такие картины очень нужны именно сейчас. Ведь премьерный показ планируется не только в Украине, но и по всей Европе и США. Поэтому это шанс познакомить мир с нашей культурой.

— Во время войны это очень актуально, над ним работали много лет. И показывать его будут не только у нас, но и во многих странах. Он будет пропагандировать украинскую культуру. И мне кажется, что это уместно сейчас, — убежден Министр культуры Александр Ткаченко.

Теперь картина стартовала в прокате по всем кинотеатрам страны. Авторы фильма советуют идти на премьеру и взрослым, и детям, ведь каждый сможет найти что-нибудь особенное для себя.

Мавка. Лесная песня: почему так долго откладывали прокат?

Начало работы над анимацией было заложено еще в 2015 году. С тех пор исчезали и прибавлялись герои, менялся сюжет, но главная мысль осталась неизменной — добро побеждает зло!

По состоянию на июль 2021 года общий бюджет мультфильма Мавка. Лесная песня оценивалась в 187,2 млн. гривен. Производство мультфильма было частично профинансировано Государственным агентством Украины по кино.

Потом студия Animagrad и Госкино заключили новое соглашение, согласно которому сумма государственного финансирования составляет ₴25 миллионов. Этот проект называют самым дорогим в истории отечественного кино.

https://youtu.be/6gfXalmeWeA

Но не Мавкой единственной! Ранее мы составили список интересных украинских мультфильмов для семейного просмотра.

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