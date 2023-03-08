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Як і навіщо відзначати 8 березня: розповідає історик Малої академії наук Ілля Левченко

Вікторія Покатілова, журналістка програми Вікна-новини 08 Березня 2023, 08:00
Ілля Левченко
Фото: Facebook, Unsplash

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