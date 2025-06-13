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Молитвы Ангелу-Хранителю за сына — сильные слова-обереги, которые защищают от беды

Ольга Петухова, редактор сайта 13 июня 2025, 17:15
молитвы ангелу хранителю за сына
Фото Pexels

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