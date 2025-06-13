Молитвы Ангелу-Хранителю за сына — сильные слова-обереги, которые защищают от беды

Так было всегда: дети для родителей — самая большая, ни с чем не сравнимая ценность, смысл жизни, ее продолжение, благословение небес. И чтобы оградить сына или дочь от беды, отцы и матери молятся за детей, чтобы Бог и Ангел-Хранитель уберегли в трудную минуту.

Поэтому молитва за сына — это не просто слова, обращенные к небу, это поток материнской или отцовской любви, выраженные в искренней просьбе. Молитва — это способ окутать ребенка невидимой, но крепкой защитой и наполнить свое сердце надеждой, тишиной и светом.

Мы собрали для тебя самые сильные и искренние молитвы к Ангелу-Хранителю за сына на войне и дома.

Молитвы Ангелу-Хранителю за сына и защиту над ним

Люди обращаются к своему Ангелу-Хранителю с просьбой о защите от физических и духовных опасностей. Считается, что молитвы оберегают от несчастных случаев, болезней, злых сил и негативного влияния.

Молитва к Ангелу-Хранителю за сына, который находится на войне, помогает ощутить его присутствие рядом. Это может придать спокойствия и моральной поддержки в самые сложные моменты.

Ангел-Хранитель, данный Отцом Небесным, моему сыну (имя сына), я обращаюсь к Тебе. Ангел Хранитель сына (имя), сохрани его и в горе, и в радости. Не оставь сына моего в трудную минуту жизни, протяни ему руку Свою милосердную, прими мои молитвы и помоги сыну моему (имя) преодолеть все жизненные испытания, дай силу, уверенность и веру в лучшее, светлое и доброе.

Ангел-Хранитель сына моего (имя), я благодарю Тебя и низко кланяюсь Тебе за любовь Твою к моему сыну. Я благодарю Бога — Господа Всевышнего, что послал Тебя, защитника и помощника, моему сыну (имя). Слава Тебе, Господи! Слава!

Во Имя Бога Всевышнего, во Имя Иисуса Христа я прошу Тебя, Ангел-Хранитель сына моего (имя), не оставь его в болезнях, дай ему веру в исцеление, будь ему всегда защитой верной и сильной.

Молитвы Ангелу-Хранителю за сына воина

Ангел-Хранитель, обращаюсь к Тебе и преклоняю колени моего сердца, сердца матери, сын которой находится на войне.

Ангел-Хранитель, молю Тебя, храни его жизнь от всякой пули, от предательства, от всякого плена. Укрой его своими крыльями и помоги ему выполнить свой долг, защищая Отечество от врагов.

В трудную минуту жизни помоги ему, чтобы он был смелым, мужественным и принимал правильные решения. Помоги ему всегда помнить, что жизнь его находится под защитой Твоей. Прими мои молитвы и сохрани жизнь его, и дай ему познать радость выполненного долга и радость победы над врагом.

Благодарю Тебя, Ангел-Хранитель. Слава Тебе, Господи! Слава Духу Святому! Аминь.

Молитвы Ангелу-Хранителю за сына

О святой Ангел-хранитель, верный защитник и наставник моего сына, я обращаюсь к Тебе с глубокой верой и надеждой. Умоляю Тебя, будь рядом с моим сыном в каждое мгновение его жизни. Защищай его от всякого зла, опасностей и соблазнов. Веди его по пути праведности и мудрости, наставляя его на добрые поступки и благие намерения.

Дай ему силу и мужество в испытаниях, мудрость и благоразумие в принятии решений, спокойствие и мир в его сердце. Молюсь за его здоровье, счастье и благополучие.

Очень сильная молитва за сына

Святой Ангел-хранитель, покровитель моего сына, который сейчас находится на войне! Смиренно обращаюсь к тебе с просьбой защищать его от всякого зла и опасностей, которые окружают его на поле боя.

Оберегай его от пули и взрывов, от страха и отчаяния, от ранений и смертельных опасностей. Будь рядом с ним в каждое мгновение, помогай ему оставаться сильным и мужественным, добавь ему веры и надежды на лучшее.

Просвети его разум и укрепи волю, чтобы он действовал мудро и осторожно, защищая себя и своих товарищей. Дай ему силы выдержать все трудности и испытания, выпадающие на его долю.

Молюсь, чтобы твое невидимое присутствие сопровождало его, даруя мир и спокойствие в сердце даже в самые трудные моменты. Прими мои молитвы и помоги ему вернуться домой живым и невредимым, сохрани его душу и тело под своим святым покровом.

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