Скільки коштує проголосувати на Євробаченні-2026 в Україні та що потрібно знати

Підтримати улюблену пісню на Євробаченні — надзвичайно важливо для шанувальників конкурсу. Проте з кожним роком організатори прагнуть не стояти на місці та розвиватись, а тому впроваджують нові правила.

А звідси у єврофанів з’являється і питання, скільки коштує проголосувати на Євробаченні-2026. Тому розповідаємо далі, які тарифи в Україні.

Скільки коштує проголосувати на Євробаченні-2026 та які правила

Насамперед важливо пригадати нові правила голосування за своїх фаворитів на пісенному конкурсі. Адже цьогоріч існують деякі важливі нововведення.

Кількість голосів за одним способом оплати зменшили з 20 до 10, щоб одна людина або група не могли суттєво впливати на результат.

Головне правило: не можна голосувати за представника своєї країни — такі голоси просто не враховуються.

Кожна країна формує свій рейтинг і роздає бали 12–10–8–7–6–5–4–3–2–1 своїй десятці найкращих пісень на основі глядацького голосування. У півфіналах і фіналі ці результати поєднуються з оцінками журі.

Максимум — 10 голосів на один спосіб голосування (SMS, дзвінок або онлайн).

Сам процес голосування триває недовго: у півфіналах приблизно 20 хвилин після завершення виступів, у фіналі — близько 40 хвилин.

Для того, щоб проголосувати за пісню, яка найбільше сподобається, можна надіслати SMS на номер 7576, у тексті якого необхідно буде вказати порядковий номер учасника півфіналу або фіналу.

Перед початком шоу варто перевірити інтернет-з’єднання або баланс телефону.

Скільки ж коштує проголосувати на Євробаченні-2026? Ми маємо для тебе відповідь на це питання.

Ціна одного SMS для українських глядачів, які перебувають на території нашої держави, буде коштувати 8-10 гривень залежно від тарифа оператора.

Усі голоси залишаються анонімними, але платні способи допомагають захистити систему від спаму та зловживань

Проте існує ще кілька варіантів, щоб обрати, хто ж переможе на пісенному конкурсі цьогоріч. Для цього також можна віддати свій голос на офіційному сайті Євробачення чи скористатися застосунком Eurovision Song Contest для Android або iOS.

Думаєш, за кого проголосувати? Дізнавайся, хто виступатиме у другому півфіналі Євробачення 2026. До речі, саме в ньому ми вболіваємо (хоча і не голосуємо) за нашу LELÉKA.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!