Другий півфінал Євробачення-2026: порядок виступів і коли виступить Україна

Другий півфінал Євробачення-2026 відбудеться 14 травня у Відні, він стартує о 21:00 за центральноєвропейським часом, о 22.00 за Києвом.

Другий півфінал Євробачення 2026: порядок виступів учасників

У другому півфіналі змагатимуться 15 країн, серед яких і Україна — гурт LELÉKA виступить із піснею Ridnym під 12 номером.

Болгарія — DARA — Bangaranga Азербайджан — JIVA — Just Go Румунія — Alexandra Căpitănescu — Choke Me Люксембург — Eva Marija — Mother Nature Чехія — Daniel Zizka — CROSSROADS

— Франція (гостьовий виступ) Вірменія — SIMÓN — Paloma Rumba Швейцарія — Veronica Fusaro — Alice Кіпр — Antigoni — JALLA

Австрія (гостьовий виступ) Латвія — Atvara — Ēnā Данія — Søren Torpegaard Lund — Før Vi Går Hjem Австралія — Delta Goodrem — Eclipse Україна — LELÉKA — Ridnym

Велика Британія (гостьовий виступ) Албанія — Alis — Nân Мальта — AIDAN — Bella Норвегія — JONAS LOVV — YA YA YA

Порядок виступів у другому півфіналі вважають динамічним. Організатори розмістили сильні та контрастні за стилем пісні так, щоб шоу тримало темп до самого кінця.

Особливо сильною має бути друга половина півфіналу, де майже підряд виступатимуть Латвія, Данія, Австралія та Україна.

Другий півфінал Євробачення-2026 — чим здивує

Вечір відкриють ведучі жартівливим номером на основі переможної пісні минулого року Wasted Love. Організатори натякнули, що постановка створена так, ніби все піде не за планом.

Під час перерви, коли глядачі голосуватимуть за фіналістів, на сцену вийде переможець Євробачення-2025 JJ і представить свою нову композицію.

Окрім конкурсантів, у другому півфіналі Євробачення 2026 виступлять країни, які вже автоматично потрапили до фіналу. Франція, Австрія, Велика Британія.

Ці країни не борються за місце у фіналі, однак глядачі з цих країн мають право голосу у цьому півфіналі.

Продюсери також уже визначили місця для рекламних пауз. Перша перерва запланована після виступу Франції, перед Вірменією.

Друга реклама після Данії, а одразу після неї на сцену вийде Австралія.

У фанатській спільноті Євробачення виходи на сцену після реклами вважають не надто вигідними, бо частина глядачів повертається до ефіру вже після того, як наступний номер розпочався.

Реакція глядачів на перший півфінал була доволі критичною, здебільшого не сподобалися сценарій ведучих та використання AI-графіки.

Організатори обіцяють внести правки — тож від другого півфіналу Євробачення-2026 чекаємо кращої режисури та яскравіших постановок.

Джерело фото: Еurovision.com.

