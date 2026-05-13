РФ затягує процес та маніпулює — Лубінець про обмін полоненими 1000 на 1000

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що затримка масштабного обміну полоненими за формулою 1000 на 1000 відбувається виключно через позицію російської сторони.

Виступаючи в ефірі національного телемарафону, Омбудсман підкреслив, що українська сторона повністю виконала свою частину підготовчої роботи: переговорна група завершила всі необхідні процедури, а узгоджені списки вже передані опоненту.

Попри це, Кремль вдається до звичних методів маніпуляції та штучного затягування процесу, що ставить під загрозу реалізацію анонсованої гуманітарної операції.

РФ зриває анонсований масштабний обмін військовополоненими — Лубінець

Лубінець наголосив, що в питаннях домовленостей із РФ ніколи не можна бути впевненими на сто відсотків, допоки обмін не відбудеться фактично, оскільки російська сторона неодноразово демонструвала здатність порушувати дане слово в останній момент.

Попри перешкоди, Україна продовжує системну роботу в щоденному режимі, а переговорний процес не зупиняється ні на хвилину.

За словами Омбудсмана, безумовним пріоритетом для держави залишається повернення абсолютно всіх захисників і цивільних, проте особлива увага приділяється тим, хто перебуває в російському полоні найдовше — зокрема особам, захопленим ще з 2014 року.

Блокування процесу Росією розглядається як чергова спроба тиску на українське суспільство та родини військовополонених.

Наразі остаточне рішення залежить від політичної волі керівництва РФ, тоді як українські державні інституції залишаються в стані повної готовності до проведення обміну, щойно противник підтвердить готовність до виконання взятих на себе зобов’язань.

