Молитва на успіх у роботі: сильні слова для благословення щоденних справ

Успіх у праці — це не лише про заробіток чи кар’єрне зростання. Для багатьох людей це шлях до самореалізації, засіб забезпечення родини, а ще — служіння ближнім і Богові. Молитва перед працею або в труднощах на роботі — це спосіб попросити Божого благословення, мудрості, терпіння й натхнення.

Читай, кому молитися за успіх, які молитви читають Миколі Чудотворцю та Ангелу-охоронцю — у матеріалі.

Молитва на удачу в роботі та везіння у справах

Молитва за успіх у починаннях

Господи Боже, Творче неба і землі, Ти все влаштував премудро і з любов’ю. Тобі відомі всі дороги людини — Ти знаєш мої думки, бажання і діла. Смиренно прошу Тебе: благослови мої починання. Якщо вони угодні Тобі — зміцни мене в них, пошли мені розум, терпіння і силу духа. Очисти мої наміри від гордості й користі, даруй мені мир у серці, а людям, з якими я працюю, — доброзичливість і порозуміння. Будь моїм Провідником у кожному кроці. Нехай усе, що я роблю, буде на добро ближнім і на славу Твого святого Імені. Амінь.

У християнській традиції звертаються до святих, які особливо вважаються заступниками у конкретних життєвих обставинах. За справи, пов’язані з роботою, часто моляться:

Ангелу-охоронцю — за загальний захист, допомогу й підтримку в щоденних справах.

Святому Миколаю Чудотворцю — про допомогу в справах, розв’язання складних питань, про благословення в роботі та фінансових справах.

Молитва на удачу в роботі до ангела-охоронця

Святий Ангеле, охоронцю мій вірний, Ти, що Богом мені від народження даний, Смиренно молю тебе:

будь мені захистом у цей день, остережи від усякого зла, врозуми у хвилини вагань, допоможи виконати обов’язки мої з любов’ю і терпінням. Направ мої думки, слова і діла на славу Божу. Амінь.

Молитва на удачу в роботі до Миколи Чудотворця

О всесвятий отче Миколаю, угоднику великий Христовий! Ти був захисником усіх потребуючих, допоможи й мені у моїй праці. Надихни мене, щоб я чесно і старанно виконував(ла) свої обов’язки, дай мені мудрості, сили й терпіння.

Благослови мої труди, захисти від неправди, від заздрощів і недоброзичливців. Нехай мої діла служать на благо людям і на славу Божу. Амінь.

Поради

Молися в тиші перед роботою або дорогою на неї — коротко, щиро, навіть своїми словами.

Можна носити із собою невелике зображення святого Миколая або іконку ангела — як нагадування про духовну підтримку.

Не забувай також про подяку після завершення дня — навіть якщо він був складним, Бог завжди діє в тиші серця.

Ще раніше Вікна пропонували тексти молитов до Вищих сил про опіку та захист для наших воїнів. Читай молитви-обереги дружин за чоловіків-військових під час війни — в матеріалі.

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