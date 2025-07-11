Молитва за маму: сильні слова, що йдуть від серця

Мама — джерело нашого життя, перше тепло, перший захист. І навіть коли ми дорослі й самодостатні, у глибині душі ми все одно залишаємося її дітьми.

І коли вона стомлена, хвора, засмучена, нам хочеться зробити для неї хоча б щось — навіть тоді, коли нічим не можеш допомогти фізично.

І от тоді народжується молитва, яка йде із серця. Бо молитися за маму — це як торкатися її рук на відстані, як казати їй “Я з тобою”, навіть якщо ви в різних містах.

Тексти сильних молитов за маму — щирі слова, що неодмінно будуть почуті.

Господи мій, Боже Живий і Милосердний, благаю Тебе з усього серця — збережи мою маму, укрий її від усякого зла. Вона — моє серце, мій світ, моя тиха пристань. Господи, зміцни її, дай їй сил і спокою.

Даруй їй здоров’я — тілесного й душевного, не залиш її наодинці зі страхами, не дозволь, щоб її сльози капали без розради. Обійми її Своєю любов’ю, зігрій Її душу світлом надії.

Господи, дай їй ранок без болю, день — у мирі, і ніч — без тривог. Нехай її очі світяться щастям, а душа не знає смутку. Нехай вона ще довго буде поруч — усміхнена і сильна. Амінь.

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Молитва за маму від дочки та сина

Господи, допоможи моїй мамі, віджени геть усі її тривоги та печалі. Захисти її добре і щире серце від болю та душевних тривог. Врятуй мою маму від усяких страждань, забери від неї всі хвороби — тілесні й душевні — і даруй їй повне зцілення.

Будь милостивий, Боже, до моєї мами, зміцни її віру в Тебе і даруй надію. Заради Матері Твоєї, Пречистої Діви Богородиці, почуй благання моє. Амінь.

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Господи Милостивий, молюся за свою маму! Благаю Тебе, огорни її Своєю благодаттю і наповни її життя Твоїм милосердям. Пошли до неї Твоїх ангелів, щоб вони оберігали її щомиті. Ти знаєш молитви, що йдуть від щирого серця, і чуєш їх.

Мама — найцінніше, що я маю в цьому світі. Благаю Тебе, Господи, Святий Дух, почуй цю молитву за неї. Обдаруй її здоров’ям, радістю й миром. Амінь.

Коротка щоденна молитва за маму

Господи, благослови мою маму, охорони її від зла, наповни її день спокоєм, серце — радістю, а її життя — Своєю присутністю. Амінь.

Молитва до Пресвятої Богородиці за маму

Пресвята Богородице, Мати Ісуса і Мати всіх матерів, покрий мою матір Своїм небесним омофором.

Попроси для неї в Сина Твого здоров’я, миру і сили. Заступайся за неї перед Божим Престолом, як ти заступалась за всіх, хто приходив до Тебе в скорботі.

Не допусти, щоб моя мама залишилась без Твого милосердя. Ти бачиш її втомлені руки й добре серце — нагороди її за материнську любов і жертовність. Амінь.

Молитва за маму до Богородиці у вірші

Є в мене найкраща на світі матуся,

За неї до Тебе, Пречиста, молюся.

Молюся устами, молюся серденьком

До Тебе, небесна Ісусова Ненько.

Благаю у Тебе дрібними словами

Опіки та ласки для любої мами.

Пошли їй не скарби, а щастя і долю,

Щоб дні їй минали без смутку, без болю.

Рятуй від недуги матусеньку милу,

Даруй їй здоров’я, рукам подай силу,

Щоб вивела діток у світ та й у люди,

Щоб ними раділа-пишалась усюди.

За це я складаю в молитві долоні

До Тебе, Царице, на сонячнім троні.

Роман Завадович

Сильна молитва за маму до Господа Бога

Господи Боже наш, Милосердний і Всемогутній, покірно припадаю до Твоїх ніг і приношу Тобі щиру молитву за мою маму, ту, що подарувала мені життя. Ти, що заповідав шанувати батька і матір, зішли на мою маму Твою благодать і милість. Зціли її тілесні недуги, укріпи її сили душевні та тілесні, дай їй довголіття, мир і радість у серці. Захисти її від усякого зла, видимого й невидимого, постав навколо неї Своїх святих ангелів-охоронців, щоб оберігали її вдень і вночі, у дорозі та вдома, у праці й у спокої. Господи, очисть її серце від скорбот і тривог, зміцни її віру, надію й любов до Тебе. Не залиш її в самоті, коли їй важко, а будь Її Покровом і Рятівником. Прости їй усі гріхи, вільні й невільні, прийми її молитви, і воздай їй добром за все, що зробила в любові до мене. Благослови, Господи, мою маму, і в день, і в ніч, нині й повсякчас, і на віки віків. Амінь.

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