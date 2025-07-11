Молитва за маму: сильные слова, идущие от сердца

Мама — источник жизни, первое тепло, первая защита. И даже когда мы взрослые и самодостаточные, в глубине души мы все равно остаемся ее детьми.
И когда она устала, больна, расстроена, нам хочется сделать для нее хотя бы что-то, даже тогда, когда ничем не можешь помочь физически.
И тогда рождается молитва, которая идет из сердца. Потому что молиться за маму — это как касаться ее рук на расстоянии, как говорить ей “Я с тобой”, даже если вы в разных городах.
Тексты сильных молитв за маму — искренние слова, которые непременно будут услышаны.
Молитва о здоровье мамы
Господи мой, Боже Живой и Милосердный, умоляю Тебя от всего сердца — сохрани мою маму, укрой ее от всякого зла. Она мое сердце, мой мир, моя тихая пристань. Господи, укрепи ее, дай ей сил и покоя.
Дай ей здоровье — телесное и душевное, не оставь ее наедине со страхами, не позволь, чтобы ее слезы лились без утешения. Обними ее Своей любовью, согрей Ее душу светом надежды.
Господи, дай ей утро без боли, день — в мире, и ночь — без тревог. Пусть глаза ее светятся счастьем, а душа не знает печали. Пусть она еще долго будет рядом — улыбчивая и сильная. Аминь.
Молитва о маме от дочери и сына
Господи, помоги моей маме, отгони все ее тревоги и печали. Защити ее доброе и искреннее сердце от боли и душевных тревог. Спаси мою маму от всяких страданий, унеси от нее все болезни — телесные и душевные — и даруй ей полное исцеление.
Будь милостив, Боже, к моей маме, укрепи ее веру в Тебя и даруй надежду. Ради Матери Твоей, Пречистой Девы Богородицы, услышь мольбу мою. Аминь.
***
Господи Милостивый, молюсь за свою маму! Умоляю Тебя, окружи ее Своей благодатью и наполни ее жизнь Твоим милосердием. Пошли к ней Ангелов Твоих, чтобы они хранили ее ежесекундно. Ты знаешь молитвы, идущие от чистого сердца, и слышишь их.
Мама — самое ценное, что у меня есть в этом мире. Умоляю Тебя, Господи, Святой Дух, услышь эту молитву за нее. Одари ее здоровьем, радостью и миром. Аминь.
Короткая ежедневная молитва за маму
Господи, благослови мою маму, охрани ее от зла, наполни ее день спокойствием, сердце — радостью, а ее жизнь — Своим присутствием. Аминь.
Молитва к Пресвятой Богородице за маму
Пресвятая Богородица, Мать Иисуса и Мать всех матерей, покрой мою мать Своим небесным омофором.
Попроси для нее у Сына Твоего здоровья, мира и силы. Заступайся за нее перед Божьим Престолом, как ты заступалась за всех, кто приходил к Тебе в скорби.
Не допусти, чтобы моя мама осталась без Твоего милосердия. Ты видишь ее усталые руки и доброе сердце — награди ее за материнскую любовь и жертвенность. Аминь.
Молитва за маму к Богородице в стихах
Є в мене найкраща на світі матуся,
За неї до Тебе, Пречиста, молюся.
Молюся устами, молюся серденьком
До Тебе, небесна Ісусова Ненько.
Благаю у Тебе дрібними словами
Опіки та ласки для любої мами.
Пошли їй не скарби, а щастя і долю,
Щоб дні їй минали без смутку, без болю.
Рятуй від недуги матусеньку милу,
Даруй їй здоров’я, рукам подай силу,
Щоб вивела діток у світ та й у люди,
Щоб ними раділа-пишалась усюди.
За це я складаю в молитві долоні
До Тебе, Царице, на сонячнім троні.
Роман Завадович
Сильная молитва за маму Господу Богу
Господи Боже наш, Милосердный и Всемогущий, смиренно припадаю к Твоим ногам и приношу Тебе искреннюю молитву за мою маму, подарившую мне жизнь.
Ты, что наказывал почитать отца и мать, пошли на мою маму Твою благодать и милость.
Исцели ее телесные недуги, укрепи ее силы душевные и телесные, дай ей долголетие, мир и радость в сердце.
Защити ее от всякого зла, видимого и невидимого, поставь вокруг нее Своих святых ангелов-хранителей, чтобы оберегали ее днем и ночью, в пути и дома, в труде и в покое.
Господи, очисти ее сердце от скорбей и тревог, укрепи ее веру и любовь к Тебе. Не оставь ее в одиночестве, когда ей тяжело, а будь Ее Покровом и Спасителем.
Прости ей все грехи, вольные и невольные, прими ее молитвы, и воздай ей добром за все, что сделала из любви ко мне.
Благослови, Господи, мою маму, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь.
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