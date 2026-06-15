Киево-Печерская лавра: церковь какого патриархата проводит службы и кто контролирует святыню

В ночь на 15 июня 2026 года российский шахед попал в Успенский собор Киево-Печерской лавры, повредив Стефановский придел. Обошлось без жертв и пострадавших, сакральные реликвии и иконы удалось вовремя эвакуировать.

Церковь какого патриархата сейчас правит службы в Успенском соборе на территории Национального заповедника Киево-Печерская лавра — рассказываем в материале.

Кому принадлежит Киево-Печерская лавра

Юридически и фактически вся территория Киево-Печерской лавры, а это более 150 зданий и 26 гектаров земли в центре столицы, принадлежит государству Украина.

Комплекс находится в подчинении Национального заповедника Киево-Печерская лавра.

Религиозные организации не владеют Лаврой, а только пользуются ее объектами на правах аренды или безвозмездного пользования.

Что касается церковного влияния и патриархатов в 2026 году, ситуация выглядит следующим образом.

Православная Церковь Украины (ПЦУ), которая является автокефальной поместной церковью и получила Томос от Константинополя, последовательно и юридически закрепляет свой статус в Киево-Печерской лавре.

Еще в конце 2022 года государство зарегистрировало мужской монастырь ПЦУ на территории Лавры.

Священноархимандритом (духовным руководителем) Лавры является предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.

ПЦУ регулярно проводит богослужения в главных храмах комплекса — Успенском соборе и Трапезной церкви.

В феврале 2026 года государство через Министерство культуры официально передало ПЦУ в безвозмездное пользование первые два корпуса на территории Нижней лавры, а также был открыт доступ к Ближним пещерам.

Проводит ли церковные службы Украинская Православная церковь

Ранее УПЦ (в единстве с Московским патриархатом / РПЦ) полностью контролировала Нижнюю лавру, где расположены пещеры и действующий монастырь на основании бессрочного договора аренды от 2013 года.

В марте 2023 года заповедник расторг этот договор из-за нарушения условий пользования государственным имуществом. УПЦ долгое время оспаривала это решение в судах и фактически отказывалась покидать большинство помещений.

Однако по состоянию на 2026 год государство шаг за шагом через судебные исполнительные производства и ревизии возвращает корпуса под свой контроль и ограничивает деятельность представителей Московского патриархата на территории святыни.

Поэтому сейчас Киево-Печерская лавра принадлежит украинскому государству. Главной канонической православной силой, которая легитимно пользуется частью ее помещений, является Православная Церковь Украины (ПЦУ).

Влияние и присутствие представителей Московского патриархата сведены к минимуму и находятся в процессе полного юридического выселения.

Источник фото: Кplavra.kyiv.ua.

Читай также: ПЦУ получила два корпуса Киево-Печерской лавры — Минкульт.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!