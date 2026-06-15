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Киево-Печерская лавра: церковь какого патриархата проводит службы и кто контролирует святыню

Ольга Петухова, редактор сайта 15 июня 2026, 12:00 3 мин.
киево-печерская лавра какой патриархат

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