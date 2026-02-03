ПЦУ получила два корпуса Киево-Печерской лавры — Минкульт

Министерство культуры Украины официально передало в безвозмездное пользование монастырской общине Православной церкви Украины первые два объекта на территории Нижней лавры, а именно корпуса №70 и №49.

Минкульт передал ПЦУ два корпуса Нижней лавры

Это решение, обнародованное пресс-службой ведомства, стало очередным этапом в процессе юридического закрепления служения украинской церкви на территории Национального заповедника Киево-Печерская лавра.

Основной целью передачи помещений является создание надлежащих условий для полноценного осуществления религиозных практик и монастырской жизни общины ПЦУ.

Вице-премьер-министр — министр культуры Татьяна Бережная подчеркнула, что этот шаг является частью формирования прозрачного государственно-церковного взаимодействия, где религиозные общины активно участвуют в сохранении национального культурного наследия и поддерживают государство в сложные времена.

Исторически с конца 1980-х годов Нижняя лавра находилась в пользовании монашеской общины УПЦ (МП), деятельность которой, по выводам министерства, была связана с распространением российских нарративов.

После комплексной проверки в 2023 году, выявившей многочисленные нарушения условий пользования государственным имуществом, договоры с представителями УПЦ (МП) были расторгнуты как в Верхней, так и в Нижней лавре.

Генеральный директор заповедника Максим Остапенко отметил, что в условиях войны перед администрацией встала задача не только сохранения памятников национального значения, но и их популяризации.

Эффективным путем решения этих вызовов стало партнерство с общиной ПЦУ, которая действует на территории лавры с 2023 года и не имеет связей со страной-агрессором.

В настоящее время монастырскую общину ПЦУ представляет наместник монастыря, епископ Бориспольский Авраамий. Кроме проведения регулярных богослужений в храмах лавры и опеки над достопримечательностями, община реализует важные социальные и оборонные инициативы. В частности, она занимается духовной поддержкой украинских военнослужащих и подготовкой военных капелланов.

Как отмечают в Министерстве культуры, нынешние процессы переосмысления роли Киево-Печерской лавры основываются на решениях СНБО и указах Президента Украины от 2022 года.

Раньше мы писали, почему лавра до сих пор контролируется МП – читай в материале, в чем главная причина господства московской церкви над лаврой.

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