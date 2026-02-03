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ПЦУ получила два корпуса Киево-Печерской лавры — Минкульт

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 03 февраля 2026, 11:00 2 мин.
Фото к: Минкульт передал ПЦУ два корпуса Киево-Печерской лавры — что известно
Фото Pexels

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