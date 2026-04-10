Когда выносят Плащаницу в 2026 году: какие особенности обряда

Страстная неделя перед Пасхой очень важна и полна традиций. Каждый день имеет свое значение, в том числе страстная пятница. В этот день много запретов, но есть определенные обряды, которые можно делать только в этот день, например, в церквях выносят Плащаницу.

У этого обряда есть определенные правила и свое время для выполнения. Читай в материале, когда выносят Плащаницу и как правильно совершить поклонение перед ней.

Что такое плащаница

Прежде всего, нужно объяснить, что такое Плащаница. Плащаница символизирует погребальную пелену, в которую было завернуто после Распятия Тело Господа нашего Иисуса Христа.

Когда выносят Плащаницу

Плащаницу выносят в храме в Страстную пятницу. Эта дата зависит от даты Пасхи.

В 2026 году Страстная пятница выпадает на 10 апреля.

Обряд проходит во второй половине дня или вечером. В зависимости от того, когда в храме начинается вечерняя служба. Именно во время этого богослужения из алтаря торжественно выносят Плащаницу. Это полотно символизирует возложенного ко гробу Иисуса Христа. Его размещают по центру храма для поклонения верующих.

Читать по теме Молитвы на Страстную неделю: как подготовить душу к Пасхе Читай подборку молитв на Страстную неделю — духовные тексты для каждого дня в нашем материале

Для поклонения также есть определенные правила. В Храме Холмской Иконы Божией Матери ПЦУ рекомендуют подходить к иконе в определенном порядке. Сначала нужно дважды перекреститься, потом поцеловать икону, а затем в завершение уже в третий раз перекреститься.

Следует заметить, что целовать можно только изображение рук и ног. Не рекомендуется касаться устами Пречистого Лика Спасителя, Богородицы или святых.

Когда верующие стоят на коленях перед плащаницей, тоже дважды перекрещиваются. Затем целуют руки Спасителя, Святое Евангелие, его ноги, и только после этого крестятся в третий раз.

В некоторых церквях заведено на коленях через храм подходить к плащанице. Но это делать не обязательно, хотя это считается проявлением большого уважения. Но придерживаются этого обряда не во всех церквях, поэтому лучше соблюдать традиции той церкви или храма, которые ты посещаешь.

Этот обряд выполняется только в один день в году, узнай, что можно и нельзя делать в Страстную пятницу.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!