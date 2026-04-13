Третий день Пасхи: что нельзя делать в Светлый вторник и почему этот день особенный

Третий день Пасхи, вторник, в народе считается временем, когда продолжается пасхальная радость. Сам праздник будто ещё не завершился — он проникает в обычную жизнь.

Что можно и что нельзя делать на третий день Пасхи — рассказываем о древних народных традициях этого дня.

Как называется третий день Пасхи

Третий день Пасхи в Украине называют Светлым вторником.

Это часть Светлой недели после Пасхи, когда праздник ещё продолжается, и люди по-прежнему приветствуют друг друга словами «Христос воскрес!», ходят в гости и угощают пасхальными блюдами.

Это время отдыха без суеты и тяжёлой работы.

Третий день Пасхи: что можно делать

В Светлый вторник люди будто учатся жить чуть медленнее. Главное правило этого периода простое: сохранить внутри то настроение, которое принесла Пасха — светлое, спокойное и доброжелательное.

Можно ходить в гости или принимать родных у себя, делиться пасхой, крашенками, просто быть вместе. Хорошо проводить время с семьёй, разговаривать, вспоминать что-то приятное, гулять или просто отдыхать.

В третий день Пасхи не грех радоваться простым вещам: вкусной еде, тишине, смеху детей. Это праздничное время, когда важнее не работа, а те, кто рядом.

Что нельзя делать на третий день Пасхи

Есть вещи, которых в Светлый вторник стоит избегать. Нельзя заниматься тяжёлой или изнуряющей работой: убираться, ремонтировать, стирать. Стараться не делать того, что возвращает в будни и как будто смывает праздничное настроение.

Также не принято ссориться, обижать, говорить злые слова или завидовать — считается, что всё негативное разрушает тот внутренний покой, который Пасха приносит в дом.

Есть и традиционные ограничения, связанные с обрядами: на третий день Пасхи обычно не проводят свадьбы и крещения, ведь Пасхальная неделя — это время общей радости, а не отдельных торжеств.

Также не рекомендуется одалживать деньги и злоупотреблять алкоголем.

