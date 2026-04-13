Третій день Великодня: що не можна робити у Світлий вівторок і чому цей день особливий

Третій день Великодня, вівторок, у народі вважається часом, коли триває великодня радість. Саме свято ніби ще не закінчилось, воно просочує звичайне життя.

Що можна, а що не можна робити на третій день Великодня — розказуємо про давні народні традиції дня.

Як називається третій день Великодня

Третій день Великодня в Україні називають Світлим вівторком.

Це частина Світлого тижня після Пасхи, коли свято ще триває і продовжують вітатися Христос воскрес!, ходять у гості, пригощають великодніми стравами.

Це час відпочинку без метушні та важкої роботи.

Третій день Великодня: що можна робити

У Світлий вівторок люди ніби вчаться жити трохи повільніше. Головне правило цього періоду просте: зберегти всередині той настрій, який приніс Великдень — світлий, спокійний і доброзичливий.

Можна ходити в гості або приймати рідних у себе, ділитися паскою, крашанками, просто бути разом. Добре проводити час серед рідних, розмовляти, згадувати щось приємне, гуляти або просто відпочивати.

На третій день Великодня не гріх радіти простим речам: смачній їжі, спокою, сміху дітей, це святкова пора, коли важливіша не робота, а ті, хто поруч.

Третій день після Пасхи: що не можна робити

Є речі, яких у Світлий вівторок варто уникати. Не можна робити будь-якої важкої або виснажливої роботи: прибирати, ремонтувати, прати. Намагатися не робити того, що повертає у буденність і ніби змиває святковий настрій.

Так само не можна влаштовувати сварки, ображати, казати злі слова чи заздрити, бо вважається, що усе негативне руйнує той внутрішній спокій, який Великдень приносить у дім.

Є й традиційні обмеження, пов’язані з обрядами: на третій день Пасхи зазвичай не проводять весіль чи хрещень, адже Великодній тиждень є часом радості для всіх, а не для окремих урочистих подій.

Також не можна позичати гроші та зловживати алкоголем.

