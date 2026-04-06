Радониця 2026 — коли поминальні дні та що не можна робити на Проводи

Великодні свята пов’язані з давніми традиціями, які нині вважаються християнськими, хоча насправді йдуть з глибини віків. Серед інших важливих дат цього періоду — Радониця, яку називають Великоднем для померлих. Про витоки, правила та заборони цього дня розповідаємо в матеріалі.

Радониця або Проводи 2026

За тиждень після Великодня починаються поминальні дні, які в різних регіонах України називають по своєму: Проводи, Гробки, Радониця.

Вважається, що в цей час душі померлих знаходять спокій, і рідні мають відвідати церкву та цвинтар, аби пом’янути рідних у молитвах та думках. За народним повір’ям, душі це відчувають та радіють.

Зазвичай Радоницю відзначають на дев’ятий день після Великодня.

У 2026 році християни західного обряду святкували Великдень 5 квітня, а східного святкуватимуть 12 квітня.

Тому Радониця цього року для католиків припадає на вівторок, 7 квітня, для православних та греко-католиків — на 14 квітня.

Історія та традиції Радониці

Слово Радуниця або Радониця походить від слова радість, бо вважається, що люди у цей день радіють тому, що їхні померлі рідні перейшли у вічне життя.

Традиція Радониці народилася задовго до прийняття християнства на Київській Русі. Бувши язичниками, наші пращури навесні вшановували своїх предків — їхній культ завжди був важливою частиною духовної культури.

Вважалося, що на свято Радониці душі померлих радіють, що їх згадують і вшановують, і благословляють своїх нащадків. Коли прийшло християнство, язичницька традиція злилася з новою вірою і стала частиною Великодніх свят.

Тепер церква на дев’ятий день після Великодня закликає не сумувати, а пам’ятати, що Христос воскрес, переміг смерть і дав надію на воскресіння усім людям.

Назви поминального дня в Україні різняться залежно від регіону. Наприклад, на Заході й у центрі країни його називають Гробки або Могилки, на Поліссі — Радониця, а на півдні — Поминальний понеділок (бо йдуть на цвинтар саме в понеділок, а не у вівторок).

Що не можна робити на Радоницю

На Радоницю або Гробки існує безліч надуманих традицій, які церква не підтримує і вважає забобонними. Вони не мають жодного стосунку до світу духовного, і не допоможуть поспілкуватися з душами тих, хто пішов у кращий світ.

Що не можна робити на Гробки? Не можна йти на могили без попередньої молитви в церкві за померлих.

Не потрібно на Гробки збиратися з великим столом і багато їсти чи пити на кладовищі — це не традиція, і церква не підтримує такі бенкети. Краще віддати їжу нужденним чи дітям.

Також на цвинтарі не можна залишати сигарети, навіть якщо померлий мав звичку палити. Під забороною на Радоницю пити на кладовищі алкоголь чи виливати спиртне на могили.

Не слід згадувати погане про того, хто пішов — якщо немає добрих слів про покійного, краще взагалі промовчати.

Щодо роботи, то хоча й не існує прямої заборони на неї, все ж краще відкласти справи на інший день.

Дізнайся також, чи можна ходити на кладовище в Страсну п’ятницю: що дозволяє церква і як заведено в народі.

