Радоница 2026 — когда поминальные дни и что нельзя делать на Проводы

Пасхальные праздники связаны с давними традициями, которые сейчас считаются христианскими, хотя на самом деле они идут из глубины веков. Среди других важных дат этого периода — Радоница, которую называют Пасхой для умерших.

Об истоках, правилах и запретах этого дня рассказываем в материале.

Радоница или Проводы 2026

Через неделю после Пасхи начинаются поминальные дни, которые в разных регионах Украины называют по-своему: Проводы, Гробки, Радоница.

Считается, что в это время души умерших обретают покой, и родные должны посетить церковь и кладбище, чтобы помянуть родных в молитвах и мыслях. По народным поверьям, души это чувствуют и радуются.

Обычно Радоницу празднуют на девятый день после Пасхи.

В 2026 году христиане западного обряда будут праздновать Пасху 5 апреля, а восточного — 12 апреля.

Поэтому Радоница в этом году у католиков приходится на вторник, 7 апреля, а у православных и греко-католиков — на 14 апреля.

История и традиции Радоницы

Название Радуница или Радоница происходит от слова радость, ведь считается, что в этот день люди радуются тому, что их умершие родные перешли в вечную жизнь.

Традиция Радоницы родилась задолго до принятия христианства в Киевской Руси. Поколениями славяне весной чествовали своих предков — их культ всегда был важной частью духовной культуры.

Считалось, что на праздник Радоницы души умерших радуются, что их вспоминают и почитают и благословляют своих потомков. Когда пришло христианство, языческая традиция слилась с новой верой и стала частью Пасхальных праздников.

Теперь церковь на девятый день после Пасхи призывает не скорбеть, а помнить, что Христос воскрес, победил смерть и дал надежду на воскресение всем людям.

Названия поминального дня в Украине отличаются в зависимости от региона. Например, на Западе и в центре страны его называют Гробки или Могилки, на Полесье — Радоница, а на юге — Поминальный понедельник (тут идут на кладбище именно в понедельник, а не во вторник).

Что нельзя делать на Радоницу

На Радоницу или Гробки существует множество надуманных традиций, которые церковь не поддерживает и считает суеверными. Они не имеют никакого отношения к миру духовному, и не помогут пообщаться с душами ушедших в лучший мир.

Что нельзя делать на Гробки? Нельзя идти на могилы без предварительной молитвы в церкви за умерших.

Не нужно на Гробки собираться с большим столом и много есть или пить на кладбище — это не традиция, и церковь не поддерживает такие пиры. Лучше отдать еду нуждающимся или детям.

Также на кладбище нельзя оставлять сигареты, даже если курение было привычкой умершего. Под запретом на Радоницу пить на кладбище алкоголь или выливать на могилы спиртное.

Не следует вспоминать плохое об ушедшем — если нет добрых слов о покойном, лучше вообще промолчать.

Что касается работы, то, хотя и не существует прямого запрета на нее, все же лучше отложить дела на другой день.

