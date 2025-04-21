Можно ли сажать огород после Пасхи —традиции и точный календарь посадок

После Пасхи земля будто просыпается окончательно, а небо обычно радует солнцем. Люди возвращаются из церквей домой, наедаются вкусностями и смотрят — не пора ли идти на огород, ведь погода зовет!

Но тут возникает вопрос: когда можно начинать сажать огород после Пасхи? И что еще не поздно посадить прямо сейчас, а с чем можно подождать до начала мая? Обо всех этих огородных тонкостях — в материале.

Можно ли сажать огород после Пасхи

Церковная традиция говорит, что неделя после Пасхи — Светлая Седмица — это время радости, молитвы и празднований. В этот период лучше не нагружаться тяжелым трудом, а посвятить себя семье и добрым делам.

Но жизнь не стоит на месте, и если на улице пригревает солнце, а земля уже просохла, то сдержаться и не выйти поработать на грядках сложно. И украинцы давно вывели собственное правило: если после праздников тепло и сухо, бери лопату и сапу в руки, и иди.

Когда можно работать на огороде после Пасхи и что посадить

Традиционно выходить на огород начинают уже со вторника-среды Пасхальной недели. В этом году праздник пришелся на 20 апреля, а это уже вторая половина весны, самое горячее время для садоводов и огородников.

К концу апреля ты должен успеть посадить капусту, кабачки, фасоль. В теплицах самое время высаживать помидоры и огурцы.

А с начала мая можно переносить рассаду в открытую почву, сеять тыквы, дыни, бахчевые культуры.

Картошку, свеклу и морковь следует посадить до десятого мая, чтобы успели дать хороший урожай.

Но не все культуры любят позднюю посадку. К примеру, горох, раннюю морковь, салаты лучше было посадить еще до Пасхи. После — земля для них уже слишком теплая, и тогда они растут хилыми или вообще не радуют урожаем. Редис в теплую погоду быстро идет в стрелку.

Народные приметы о том, что и когда делать на огороде до и после Пасхи

Ориентироваться следует не только на традиции, но и на природу. Если на осине появились сережки — сей морковь и пастернак. Цветут подснежники — пора для огурцов в теплице. А если в ночь на Пасху прошел дождь — жди хорошего урожая. Солнечная Пасха — на урожайное лето.

Ну и самое главное — не бойся работать на огороде тогда, когда душа просит. Потому что хоть Светлая неделя и считается праздничной, но хорошая погода — это тоже дар, который не стоит упустить. Как говорили в старину: день весны год кормит. Пусть земля будет щедрой, а твой урожай — богатым!

Календарь посадок: что можно делать в огороде после Пасхи

20, 21 апреля — воздерживаемся от тяжелого труда;

22-23 апреля (вторник-среда) — Луна растет, благоприятное время для большинства культур.

сеем в теплицу или парник: огурцы, помидоры, базилик, сельдерей, кабачки на рассаду;

в открытый грунт можно сажать: лук-севок, зелень (петрушка, укроп, шпинат).

24-25 апреля (четверг-пятница) — Луна растет

сажаем в открытый грунт: раннюю капусту, фасоль, свеклу, редис (последние сроки)

начинаем сажать картофель, если почва уже прогрета.

26-27 апреля (суббота-воскресенье) — Луна растет

хорошее время для посадки картофеля, кабачков, тыквы, подкормки рассады;

пикировка рассады, пересадка в большие емкости.

28-30 апреля (понедельник-среда) — Луна еще растет, близится к полнолунию

сажаем в открытый грунт: огурцы, дыни, бахче, позднюю морковь;

можно сажать свеклу, горох — последние сроки;

не стоит сажать культуры, которые пускают в стрелку — редис, салат.

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