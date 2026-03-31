Когда сажать картофель в апреле 2026: лучшие дни для посадки по лунному календарю

Апрель — лучшее время для посадки картофеля. Именно сейчас закладывается основа будущего урожая, который будет кормить семью всю зиму.

Но сажать картофель не стоит поспешно: важно выбрать правильный момент, когда Луна и состояние почвы будут способствовать росту растений.

Какие дни в апреле 2026 благоприятны для посадки картофеля — рассказываем в материале.

Когда сажать картофель в апреле 2026 года

Выбирать лучшие дни для посадки картофеля в апреле 2026 стоит по посевному календарю для Украины, который основан на фазах Луны. Как известно, именно в фазу растущей Луны овощи развиваются лучше всего.

Но стоит учитывать, что картофель — корнеплод, поэтому и фаза убывающей Луны, когда энергия сосредоточена в корнях, также вполне подходит для посадки.

Фазы Луны в апреле 2026 года

Полнолуние: 1–3 и 30 апреля

Убывающая Луна: 4–15 апреля

Новолуние: 16–18 апреля

Растущая Луна: 19–29 апреля

Для посадки картофеля по лунному календарю особенно благоприятны дни: 1, 4, 8, 9, 10, 19, 22, 23, 27, 28.

Ранние сорта картофеля лучше сажать в начале месяца, для длительного хранения — в начале и середине апреля. В последние дни месяца открывается второе окно для тех, кто не успел посадить раньше.

Есть также нейтральные и неблагоприятные дни, когда с посадкой лучше не рисковать:

Нейтральные дни (можно работать, но урожайность может быть средней) : 3, 5–7, 11, 18, 26

: 3, 5–7, 11, 18, 26 Неблагоприятные дни (лучше не сажать) : 12, 13, 24, 25

: 12, 13, 24, 25 Худшие дни для посадки: 16, 17

Весна 2026 года обещает быть умеренно тёплой и не слишком влажной, поэтому ориентироваться на лунный календарь — не просто традиция, а полезный способ получить хороший урожай.

Когда садить картошку в апреле 2026: народные наблюдения

Чтобы картофель хорошо рос, важно следить за состоянием почвы и природными признаками. Он начинает активно развиваться только тогда, когда земля прогрета до +8–10 °C на глубине 10–12 см.

Также стоит обращать внимание на пробуждение природы: когда на березе распускаются листья или зацветает черемуха, земля готова принять бульбы.

Влажность почвы тоже важна — если земля налипает на лопату комками, лучше подождать несколько дней, пока она не станет пригодной для посадки.

Подготовка картофеля также имеет значение. За 2-3 недели до посадки бульбы следует вынести в светлое и тёплое место, чтобы ростки укрепились.

Перед посадкой желательно обработать их от проволочника и колорадского жука: современные биопрепараты позволяют сделать это без лишней химии.

Итак, сажай картофель в благоприятные дни, следи за температурой и влажностью почвы, и получишь большой и здоровый урожай.

А ещё полезно узнать, можно ли сажать картофель без ростков и чем опасны слишком проросшие бульбы.

