Молитва за успешную сдачу НМТ и экзамена: для ученика, студента и его родителей

В волнующие мгновения, когда сердце замирает от напряжения перед экзаменом, многие ищут поддержку не только в знаниях, но и в небесной силе.

И в этом нет ничего удивительного. Молитва — это не магия, она не заменяет подготовки, это духовная просьба к высшим силам, которые могут поддержать и успокоить.

Поэтому обращение к Богу, Николаю Чудотворцу или ангелу-хранителю становится внутренней опорой, помогающей собраться и действовать уверенно.

Молитвы за успешную сдачу экзамена — в материале.

Молитва за успешную сдачу НМТ или экзамена Николаю Чудотворцу

Одним из самых любимых святых, к которому обращаются в трудные минуты, является Святой Николай Чудотворец. Его издавна уважают как покровителя учеников.

Люди верят, что Николай помогает, когда искренне просишь и сам (-а) прилагаешь усилия.

Святой отец Николай, чудотворец и покровитель, к тебе обращаюсь с просьбой: помоги мне во время экзамена. Успокой мои мысли, направь меня на правильный ответ, открой память и даруй покой.

Пусть труд моих дней не будет напрасным, а силы не изменят. Благослови меня на успех, если это будет во благо души моей. Аминь.

Молитва перед НМТ или экзаменом к ангелу-хранителю

Считается, что ангел-хранитель помогает сосредоточиться и поддержать внутреннее спокойствие. Случается, после молитвы к нему яснеет голова и кажется, что рядом кто-то невидимо поддерживает.

Ангел Божий, хранитель мой святой, прошу тебя: будь со мной в эти минуты. Отгони страх и тревогу, просвети мой разум, укрепи веру в себя. Пусть мое сердце будет спокойным, а разум ясным. Поведи меня по дороге уверенности и помоги достойно сдать экзамен. Аминь.

Молитва перед НМТ, экзаменом

Молитва к Богу — это просьба, которую следует проговорить искренне, и не для того, чтобы обойти трудности, а чтобы их достойно преодолеть.

Господи, дай мне мудрость, понимание и спокойствие сердца. Дай мне силу памяти, ясность разума и твердость духа, чтобы я мог (могла) использовать все знания, которые приобрел (-ла).

Пусть все, что я учил (-а), откроется передо мной в нужный момент. Ради Твоей любви и милости, помоги мне пройти это испытание достойно. Аминь.

Молитва родителей за успешную сдачу НМТ или экзамена

Господи милостивый, в Твои руки отдаю своего ребенка. Помоги ему в это ответственное время. Подари ему (ей) ясность мысли, спокойствие, внимательность, силу не испугаться, не растеряться, а с достоинством пройти испытание.

Благослови ее труд и да будет успех согласно Твоей воле. Защищай ее Твоей любовью, как я защищаю ее молитвой. Аминь.

Самое важное, что следует помнить: молитва за успешную сдачу экзамена не может заменить подготовки к нему и старания. Она лишь придает уверенность и говорит о готовности преодолеть трудности. Если все искренне — небеса обязательно услышат.

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