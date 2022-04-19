Дыхание и правда работает: как бороться с чрезмерным волнением

Все мы хоть когда-нибудь волновались. Даже самый спокойный человек хотя бы раз за свою жизнь волновался. В школе, когда рассказывал стихотворение наизусть или сдавал экзамен. Когда проходил собеседование на работу или признавался в любви. Это, наверное, было приятное волнение.

Но сейчас мы это делаем по другим причинам. Постоянно нервничаем, когда листаем новости; мониторим, что происходит в нашей области и стране. Когда мы начинаем чрезмерно волноваться, это вредит нашему здоровью.

Вікна расскажут, как бороться с излишним волнением.

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Волнение — это мысли, которые наполняют человека тревожностью за будущее и не дают покоя.

Как побороть чрезмерное волнение

Первое, что может тебе помочь — техники дыхания. Как бы банально ни звучало, но они действительно работают. Главное — всегда сосредотачиваться на вдохе и выдохе.

Эти техники помогут снизить уровень тревожности и улучшить сон.

Как выполнять техники дыхания

Займи удобное положение, расслабься и сосредоточься на своих ощущениях.

Сделай медленно вдох, задержи дыхание на 5 секунд, затем медленно и протяжно сделай выдох.

Повтори этот комплекс минимум пять раз. В качестве сопровождения можно использовать релаксационную музыку.

Расслабление через напряжение

Постепенно напрягай отдельные участки своего тела на несколько секунд (мышцы рук, пресс, мышцы ног и т. д.), а затем расслабь их. Повторяй по два раза для каждого участка тела.

Переместить волнение на бумагу

Попробуй вообразить, где ты чувствуешь волнение, какое оно (размер, цвет, фактура и т. д.), а затем нарисуй. После этого проанализируй свой рисунок, что хочется с ним сделать.

Дорисовать что-то — дорисуй, порвать — порви и т.д.

Сегодня очень важно беречь свое психологическое здоровье и не бояться просить о помощи. Раньше мы рассказывали о бесплатной психологической помощи для украинцев онлайн.