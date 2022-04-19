Психологія

Дихання дійсно рятує: як боротися з надмірним хвилюванням

Богдана Макалюк, редакторка сайту 19 Квітня 2022, 09:00
Як побороти хвилювання - поради психолога
Фото: Pexels

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