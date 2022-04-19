Дихання дійсно рятує: як боротися з надмірним хвилюванням

Всі ми хоч колись та хвилювалися. Навіть найспокійніша людина, хоча б раз за своє життя переживала ці почуття. У школі, коли розповідала вірш напам’ять чи складала іспити. Коли проходила співбесіду на роботу чи зізнавалася в коханні. Проте це, напевно, приємне хвилювання.

Але зараз ми це робимо геть з інших причин. Постійно нервуємо, коли гортаємо новини; моніторимо, що відбувається в нашій області та в нащій країні.

Коли ми починаємо надмірно хвилюватися, це шкодить нашому здоров’ю.

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Вікна розкажуть, як боротися з надмірним хвилюванням.

Хвилювання означає думки, які наповнюють людину тривожністю за майбутнє та не дають спокою.

Як побороти надмірне хвилювання

Перше, що може тобі допомогти — техніки дихання. Як би банально не здавалося, але вони дійсно працюють. Головне — завжди зосереджуватися на вдиху та видиху.

Ці техніки допоможуть знизити рівень тривожності та покращити сон.

Як робити техніку дихання

Займи зручне положення, розслабся та зосередься на своїх відчуттях.

Зроби повільно вдих, затримай дихання на 5 секунд, а потім повільно та протяжно зроби видих.

Повтори цей комплекс щонайменше п’ять разів. Як супровід можеш використовувати релаксаційну музику.

Розслаблення через напруження

Поступово напружуй окремі ділянки свого тіла на кілька секунд (м’язи рук, прес, м’язи ніг і т. д.), а потім розслаблюй їх. Повторюй по два рази для кожної ділянки тіла.

Перемісти хвилювання на папір

Спробуй уявити, де ти відчуваєш хвилювання, яке воно (розмір, колір, фактура тощо), а потім намалюй. Після цього проаналізуй свій малюнок, що хочеться з ним зробити.

Домалювати щось — домалюй, порвати — порви тощо.

Нині дуже важливо берегти своє психологічне здоров’я і не боятися просити про підтримку. Раніше ми розповідали про безкоштовну психологічну допомогу для українців онлайн.