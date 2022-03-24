Як заспокоїтися та зібрати думки докупи. Розповідаємо про практику mindfulness

Коли ми живемо в період постійно стресу, варто згадати про медитації. Якщо ми будемо постійно перебувати у нервовій напрузі, а заспокоюватися лише пігулками, то стан нашого здоров’я незабаром сильно погіршиться.

Тож пропонуємо тобі дізнатися про один із видів медитацій mindfulness.

Цей вид медитації ще називають практикою самоусвідомлення або практикою уважності.

Техніка ця має буддійські корені, але немає релігійного контексту.

Практика mindfulness

Основною метою цієї практики є те, щоб зосередити свою увагу на тому, що відбувається “тут і зараз”.

Треба сконцентруватися та робити кожну дію усвідомленою замість того, щоб думати про тисячі речей одночасно.

Чим допоможе mindfulness під час війни

Нині ми читаємо сотні новин на день, переважно — більшість з них неприємні. Через це ми починаємо налаштовувати себе на негатив, продумуючи кілька сценаріїв, що поганого може трапитися.

Якщо ми не контролюємо свої думки, вони завдають нам страждань.

Важливо просто в будь-якій повсякденній діяльності усвідомлювати свої думки, емоції й дії, ніби спостерігаючи їх зі сторони. Саме з цим допомагає mindfulness.

Як робити медитацію mindfulness

Багато людей мають хибне уявлення про медитації. “Людина сидить в позі лотоса з заплющеними очима”.

В цьому є частка правди, але все не так поверхово, як здається.

Медитація передбачає зосередження уваги на певному об’єкті, зокрема — на диханні.

Під час mindfulness ми спостерігаємо за розумом, що “блукає” і намагаємось зосередитися на своїх діях.

Щоб розпочати практику треба зайняти зручну позу, наприклад, можна сісти на стілець, аби ноги стояли на підлозі, а ти — відчував(-ла) опору.

Інші неодмінні атрибути практики: тихе і спокійне місце, фокус уваги й відкрите ставлення (дозвіл відволікатися на думки й не судити про них).

Така медитація передбачає концентрацію, зокрема на:

звуках (що ти чуєш навколо);

тілесних відчуттях (що зараз відбувається у твоєму тілі);

думках (як думки виникають у твоїй голові, але не зациклюйся на них);

диханні (спокійне, ритмічне дихання).

Для практики важлива постійність. А ось тривалість цієї практики залежить тільки від твого часу і мотивації.

В ідеалі – медитації повинні бути систематичними — мінімум 20 хвилин щодня перші вісім тижнів.

Проте для початку можна ставити нагадування про п’ятихвилинні перерви на практики, аби перезавантажити свій психоемоційний стан.

Наші негативні емоції інколи можуть нашкодити нам, ми повинні бути спокійними та налаштовуватись на позитив. Раніше ми розповідали, чому не варто “забивати” на себе під час війни.