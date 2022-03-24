Как успокоиться и собраться с мыслями. Рассказываем о практике mindfulness

Когда мы живем в период постоянно стресса, следует вспомнить о медитациях. Если мы будем постоянно находиться в нервном напряжении, а успокаиваться только таблетками, то состояние нашего здоровья скоро сильно ухудшится.

Предлагаем тебе узнать один из видов медитаций mindfulness.

Этот вид медитации еще называют практикой самоосознания или практикой внимательности.

Техника эта имеет буддийские корни, но здесь нет религиозного контекста.

Практика mindfulness

Основной целью этой практики является то, чтобы сосредоточить свое внимание на том, что происходит “здесь и сейчас”.

Надо сконцентрироваться и делать каждое действие осознанным вместо того, чтобы думать о тысячах вещей одновременно.

Чем поможет mindfulness во время войны

Сейчас мы читаем сотни новостей в день, преимущественно — большинство из них неприятные. Поэтому мы начинаем настраивать себя на негатив, продумывая несколько сценариев, что плохого может случиться.

Если мы не контролируем свои мысли, они причиняют нам страдания.

Важно просто в любой повседневной деятельности осознавать свои мысли, эмоции и действия, как бы наблюдая их со стороны. Конкретно с этим помогает mindfulness.

Как делать медитацию mindfulness

Многие люди имеют ложное представление о медитации. “Человек сидит в позе лотоса с закрытыми глазами”.

В этом есть доля правды, но все не так поверхностно, как кажется.

Медитация предполагает сосредоточение внимания на определенном объекте, в частности — на дыхании.

Во время mindfulness мы наблюдаем за “блуждающим” умом и стараемся сосредоточиться на своих действиях.

Чтобы начать практику, нужно занять удобную позу, например, можно сесть на стул, чтобы ноги стояли на полу, а ты — ощущал(-а) опору.

Другие непременные атрибуты практики: тихое и спокойное место, фокус внимания и открытое отношение (разрешение отвлекаться на мысли и не судить о них).

Такая медитация предполагает концентрацию, в частности:

звуках (что ты слышишь вокруг);

телесных ощущениях (что сейчас происходит в твоем теле);

мыслях (как мысли возникают в вашей голове, но не зацикливайся на них);

дыхании (спокойное, ритмичное дыхание).

Для практики важно постоянство. А вот продолжительность этой практики зависит только от твоего времени и от мотивации.

В идеале — медитации должны быть систематическими — минимум 20 минут в день первые восемь недель.

Однако для начала можно ставить напоминание о пятиминутных перерывах на практики, чтобы перезагрузить свое психоэмоциональное состояние.

Наши негативные эмоции иногда могут навредить нам, мы должны быть спокойны и настраиваться на позитив. Раньше мы рассказывали, почему не стоит “забивать” на себя во время войны.