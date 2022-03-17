Война в тылу: почему не стоит “забивать” на себя во время войны

В Украине продолжаются бои. Украинцы же продолжают находиться в состоянии беспокойства. Непрерывный скроллинг новостной ленты, переполненной негативной информацией, часто становится причиной повышенной тревоги и стресса.
Люди забывают о базовых принципах самоподдержки, страдают ощущением вины либо опускают руки. Но это никак не приближает день нашей победы.
Если у ваших окон нет взрывов, если ваша область ограничивается лишь воздушными тревоги, если вы находитесь в относительной безопасности — продолжайте жить обыденной жизнью. Сейчас крепким тылом являются западные области Украины — они принимают тысячи беженцев и продолжают обеспечивать потребности фронта.
Поэтому выходите на работу, оказывайте свои услуги и покупайте их у других. Так мы поддерживаем малый бизнес и экономику страны. И таким образом мы действительно ускоряем конец войны.
Об этом говорят врачи и психологи.Ведь не стоит уже и упоминать про пользу для эмоционального состояния каждого из нас: мозг больше не сосредоточен на проблеме — он в поисках её решения.
К такой позиции призывает психиатр Надь Беата из Ужгорода.
Каждый должен продолжать жить, исходя из своих возможностей. Я продолжаю лечить людей и платить налоги как ЧП, переводя часть заработка на поддержку ВСУ. И это мой фронт!
Каждый должен продолжать жить, исходя из своих возможностей. Я продолжаю лечить людей и платить налоги как ЧП, переводя часть заработка на поддержку ВСУ. И это мой фронт!
Забота о своём психическом и физическом здоровье во время войны — это нормально. Это напоминает нам о привычной жизни. Поэтому держим маленькое напоминание.
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Ваши грязные волосы не помогут победить.
Ведь это поднимает ваш боевой дух. Да и открыть новые горизонты украинской музыки самое время.
Ведь в единении наша сила. Нам нужна любящая нация.
Ведь ваш гастрит не сделает вас сильнее.
После войны вам понадобится ваше здоровье.
Ведь всем нужен отдых.
Ведь сильный человек — сильная нация.
Если ваш ребёнок спрашивает о войне, читайте материал: как объяснить ребёнку о войне и её опасности.