Война в тылу: почему не стоит “забивать” на себя во время войны

В Украине продолжаются бои. Украинцы же продолжают находиться в состоянии беспокойства. Непрерывный скроллинг новостной ленты, переполненной негативной информацией, часто становится причиной повышенной тревоги и стресса.

Люди забывают о базовых принципах самоподдержки, страдают ощущением вины либо опускают руки. Но это никак не приближает день нашей победы.

Поэтому перестаньте себя жалеть и ограничивать

Если у ваших окон нет взрывов, если ваша область ограничивается лишь воздушными тревоги, если вы находитесь в относительной безопасности — продолжайте жить обыденной жизнью. Сейчас крепким тылом являются западные области Украины — они принимают тысячи беженцев и продолжают обеспечивать потребности фронта.

Поэтому выходите на работу, оказывайте свои услуги и покупайте их у других. Так мы поддерживаем малый бизнес и экономику страны. И таким образом мы действительно ускоряем конец войны.

Об этом говорят врачи и психологи.

Ведь не стоит уже и упоминать про пользу для эмоционального состояния каждого из нас: мозг больше не сосредоточен на проблеме — он в поисках её решения.

К такой позиции призывает психиатр Надь Беата из Ужгорода.

Каждый должен продолжать жить, исходя из своих возможностей. Я продолжаю лечить людей и платить налоги как ЧП, переводя часть заработка на поддержку ВСУ. И это мой фронт!

Забота о своём психическом и физическом здоровье во время войны — это нормально. Это напоминает нам о привычной жизни. Поэтому держим маленькое напоминание.

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Что стоит сделать уже сегодня?

Уход за собой — всегда кстати.

Ваши грязные волосы не помогут победить.

Слушайте музыку.

Ведь это поднимает ваш боевой дух. Да и открыть новые горизонты украинской музыки самое время.

Любите и будьте любимыми.

Ведь в единении наша сила. Нам нужна любящая нация.

Ешьте по привычному графику.

Ведь ваш гастрит не сделает вас сильнее.

Не вводите в привычный ритм жизни плохие привычки.

После войны вам понадобится ваше здоровье.

Купите себе то, что планировали ранее.

Ведь всем нужен отдых.

Не откладывайте занятие спортом на “после войны”

Ведь сильный человек — сильная нация.

Если ваш ребёнок спрашивает о войне, читайте материал: как объяснить ребёнку о войне и её опасности.