Війна в тилу: чому не варто “забивати” на себе під час війни

В Україні тривають бої. Українці ж продовжують перебувати у стані неспокою. Безперервний скролинг новинної стрічки, переповненої негативною інформацією, часто стає причиною підвищеної тривоги та стресу.

Люди забувають про базові принципи самопідтримки, страждають від відчуття провини або опускають руки. Але це ніяк не пришвидшує день нашої перемоги.

Тому перестаньте себе жаліти та обмежувати

Якщо біля ваших вікон не вибухає, якщо ваша область обмежується лише повітряними тривогами, якщо ви знаходитесь у відносній безпеці – продовжуйте жити звичним життям. Зараз потужним тилом є західні області України – вони приймають тисячі біженців і продовжують забезпечувати потреби фронту.

Тож виходьте на роботу, надавайте свої послуги та купуйте послуги інших. Так ми підтримуємо малий бізнес та економіку країни. І таким чином ми реально пришвидшуємо кінець війни.

Про це говорять і лікарі та психологи. Адже, не варто вже й говорити про користь для емоційного стану кожного з нас: мозок більше не зосереджений на проблемі — він у пошуках вирішення її.

До такої ж позиції закликає психіатриня Надь Беата з Ужгорода.

Кожен має продовжувати жити виходячи зі своїх можливостей. Я продовжую лікуват людей і платити податки як ФОП, перераховувати частину заробітку на підтримку ЗСУ. І це мій фронт!

Турбота за своє психічне і фізичне здоров’я під час війни — це нормально, це нагадує нам про звичне життя. Тож тримаймо маленьке нагадування.

Фото: Unsplash

Що варто зробити уже сьогодні?

Доглядати за собою — завжди доречно;

Ваше брудне волосся не допоможе перемогти.

Слухайте музику;

Бо це підіймає ваш бойовий дух. Та і нові горизонти української музики відкрити саме на часі.

Кохайте та будьте коханими;

Бо в єдності наша сила. Нам потрібна любляча нація.

Їжте по звичному графіку;

Бо ваш гастрит не зробить вас сильнішими.

Не вводьте у звичний ритм життя погані звички;

Після війни вам ще знадобиться ваше здоров’я.

Придбайте собі те, що раніше планували;

Бо всім треба відпочинок.

Не відкладайте заняття спортом на “після війни”;

Бо сильна людина — сильна нація.

Якщо ваша дитина питає про війну, читайте матеріал: як пояснити дитині війну та її небезпеки.