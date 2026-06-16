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Молитва Святому Николаю: в каких случаях помогает и что просить у святого

Ольга Петухова, редактор сайта 16 июня 2026, 20:30 2 мин.
молитва святому николаю
Фото Pexels

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