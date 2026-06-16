Молитва Святому Николаю: в каких случаях помогает и что просить у святого

Святому Николаю Чудотворцу молятся как одному из величайших заступников и помощников.

К нему обращаются во времена нужды, бедности и болезней, прося об исцелении и материальной поддержке. Он является покровителем путешественников, моряков и водителей, поэтому его просят о безопасной дороге.

Также Николаю молятся о замужестве, мире в семье, защите детей от всякого зла, освобождении из плена или несправедливого осуждения, а также об исполнении заветных праведных желаний.

Молитва Святому Николаю о защите и помощи

О всеблагой отче Николай, пастырь и учитель всех, кто с верой обращается под твою защиту! Скоро поспеши и избавь стадо Христово от волков, губящих его. Защити страну нашу и каждую христианскую душу святыми твоими молитвами от мирского мятежа, малодушия, нашествия чужеземцев и междоусобицы. Помоги и мне во всяких нуждах, умоли Господа Бога даровать нам мир и спасение. Аминь.

Молитва Святому Николаю Чудотворцу о детях и семье

О святитель Христов Николай! Услышь нас, грешных, молящихся тебе и призывающих на помощь скорое заступничество твоё. Сохрани наших детей от всякого зла, болезней и искушений. Направь их на путь истины, даруй им разум к учению и сердце чистое. Сохрани нашу семью в мире, любви и согласии. Будь для нас надёжным щитом и благослови наш дом твоим небесным заступничеством. Аминь.

Молитва Николаю Чудотворцу в нужде и для путешествующих

О чудотворец Николай, скорый помощник тех, кто в беде! Взгляни на меня, немощного, в нынешней жизни, умоли Господа даровать мне облегчение в моих скорбях и нужде. Оберегай меня, когда я в пути, защити от несчастий на суше и на воде. Будь моим проводником и крепостью, чтобы под твоим покровом я всегда прославлял милосердие Божие. Аминь.

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