Молитва к ангелу-хранителю: как обратиться к своему небесному покровителю

В христианстве считается, что от рождения каждый человек имеет своего ангела-хранителя — невидимого спутника, который всегда рядом. Он бережет от бед и останавливает перед опрометчивым шагом, к нему обращаются перед сном, в минуты опасности, перед важным делом или в те мгновения, когда кажется, что мир отвернулся.

Молитва ангелу-хранителю — простые искренние слова, которыми можно просить небесного покровителя о помощи.

Молитва ангелу-хранителю о защите

Святой ангел, небесный защитник, обращаюсь к тебе с молитвой и надеждой. Прошу тебя: охрани меня от всякого зла — как явного, так и скрытого, от лукавства людей, соблазнов, посылаемых дьяволом, всякого горя, бед и несчастий.

Ты мой защитник и верный охранник, тебя благодарю, на тебя уповаю, тебя прошу: не оставляй меня ни на одно мгновение. Молись за меня всегда — ныне и во веки веков. Аминь.

Молитва ангелу-хранителю

Мой ангел-хранитель, небесный покровитель, сохрани мою душу и тело от греха, поддержи в минуты слабости, не дай упасть. Помоги мне жить по заповедям Христа, делать добро и всегда исполнять святую волю Божию.

Веди меня путем правды, любви и милосердия, и молись обо мне пред Господом, чтобы Он простил мне все грехи — вольные и невольные — и даровал мне благодать вечной жизни. Аминь.

Утренняя молитва ангелу-хранителю

Ангел Божий, хранитель святой, будь всегда рядом — и днем, и ночью. Просвети мой разум, укрепи мои шаги, убереги от бедствий, соблазнов и тревог. Спасибо за то, что не оставляешь и невидимым крылом обнимаешь. Аминь.

Молитва ангелу-хранителю, когда страшно или одиноко

Ангел мой, светоч небесный, закрой меня от тьмы крылом, проведи через бури и страх, не оставляй меня в этот нелегкий миг! Доверяю тебе свою душу, мысли и сердце. Аминь.

Молитва ангелу-хранителю в тяжелой жизненной ситуации

Ангел-хранитель, проводник мой, когда мне тяжело — будь светом во тьме. Я стою на распутье, не знаю дороги, помоги отвести душевные тревоги. Подскажи мне правду, дай мудрость и силу, чтобы не изменить совести, не потерять крылья. Аминь.

Молитва ангелу-хранителю — благодарность за защиту

Спасибо тебе, ангел-хранитель, за то, что всегда рядом. За то, что бережешь меня в минуты опасности, когда силы покидают, и ведешь, когда я теряю направление! Ты моя тишина в буре, защита от тьмы. И хотя я не могу тебя видеть, я знаю: ты здесь!

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