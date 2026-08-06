Аджика с яблоками на зиму: три лучших рецепта на любой вкус

Яблоки в аджике — это уже классика консервации. Они придают соусу легкую кислинку, приятную фруктовую нотку и нежную текстуру.
А сочетать яблоки с другими овощами можно бесконечно: с кабачками, морковью, луком, запеченным перцем или спелыми помидорами.
Лови три совершенно разных рецепта — от нежных и пряных до традиционных томатных. Выбирай свой любимый рецепт и готовься наполнять баночки на зиму!
Нежная аджика с морковью, кабачками и пряностями
Сочная, умеренно острая закрутка с насыщенным вкусом благодаря целому букету специй и пряных трав.
Ингредиенты
- Кабачки (очищенные) — 1,5 кг
- Яблоки кисло-сладкие — 400 г
- Морковь — 300 г
- Чеснок — 1 головка
- Острый стручковый перец — 1 шт.
- Хмели-сунели — 1 ч. л.
- Сушеный майоран или орегано — 1 ч. л.
- Молотый кориандр — 0,5 ч. л.
- Молотая паприка (копченая или обычная) — 1 ч. л.
- Подсолнечное масло — 100 мл
- Уксус 9% — 50 мл
- Сахар — 3 ст. л.
- Соль — 1,5 ст. л.
Приготовление аджики с морковью и кабачками
- Перекрути через мясорубку кабачки, яблоки и морковь.
- Переложи массу в кастрюлю, добавь масло, соль, сахар, хмели-сунели, майоран, кориандр и паприку.
- Вари на среднем огне 45 минут после закипания, периодически помешивая.
- Добавь измельченный чеснок, мелко нарезанный острый перец и уксус.
- Провари еще 10 минут, разлей по стерилизованным банкам и закатай.
Пряная запеченная аджика с перцем (без уксуса)
Густая закрутка с насыщенным вкусом, который придает ей запеченный перец и богатый набор сухих специй.
Ингредиенты
- Красный болгарский перец — 1,5 кг
- Яблоки кислых сортов — 500 г
- Перец чили — 2–3 шт.
- Чеснок — 1,5 головки
- Хмели-сунели — 1 ст. л.
- Сушеный кориандр (молотый) — 1 ч. л.
- Оливковое или подсолнечное масло — 80 мл
- Соль — 1 ст. л. (с горкой)
Приготовление аджики с яблоками и перцем
- Запеки целый болгарский перец в духовке при 200 °C до обугливания кожицы (20–25 минут), сними кожицу и удали семена.
- Измельчи блендером запеченный перец, сырые яблоки, чили и чеснок до однородности.
- Переложи массу в кастрюлю, влей масло, добавь соль, хмели-сунели и кориандр.
- Уваривай на слабом огне 30 минут до загустения.
- Горячей разложи в стерильные банки и закатай крышками.
Классическая аджика с яблоками и помидорами
Традиционная кисло-острая заготовка с душистым перцем.
Ингредиенты
- Спелые помидоры — 2 кг
- Яблоки (кисло-сладкие) — 500 г
- Болгарский перец — 500 г
- Чеснок — 100 г
- Уксус 9% — 70 мл
- Душистый перец (молотый) — 0,5 ч. л.
- Сахар — 100 г
- Соль — 2 ст. л.
Приготовление аджики с яблоками и помидорами
- Пропусти помидоры, яблоки и болгарский перец через мелкую решетку мясорубки.
- Доведи смесь до кипения и вари на среднем огне 1 час.
- Всыпь сахар, соль, душистый перец и выдавленный чеснок.
- Вари 15 минут, после чего влей уксус и подержи на огне еще 5 минут.
- Разлей по сухим стерильным банкам, закатай и укутай до полного остывания.
Источник фото: Рinterest.
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