Аджика с яблоками на зиму: три лучших рецепта на любой вкус

Яблоки в аджике — это уже классика консервации. Они придают соусу легкую кислинку, приятную фруктовую нотку и нежную текстуру.

А сочетать яблоки с другими овощами можно бесконечно: с кабачками, морковью, луком, запеченным перцем или спелыми помидорами.

Лови три совершенно разных рецепта — от нежных и пряных до традиционных томатных. Выбирай свой любимый рецепт и готовься наполнять баночки на зиму!

Нежная аджика с морковью, кабачками и пряностями

Сочная, умеренно острая закрутка с насыщенным вкусом благодаря целому букету специй и пряных трав.

Ингредиенты

Кабачки (очищенные) — 1,5 кг

Яблоки кисло-сладкие — 400 г

Морковь — 300 г

Чеснок — 1 головка

Острый стручковый перец — 1 шт.

Хмели-сунели — 1 ч. л.

Сушеный майоран или орегано — 1 ч. л.

Молотый кориандр — 0,5 ч. л.

Молотая паприка (копченая или обычная) — 1 ч. л.

Подсолнечное масло — 100 мл

Уксус 9% — 50 мл

Сахар — 3 ст. л.

Соль — 1,5 ст. л.

Приготовление аджики с морковью и кабачками

Перекрути через мясорубку кабачки, яблоки и морковь. Переложи массу в кастрюлю, добавь масло, соль, сахар, хмели-сунели, майоран, кориандр и паприку. Вари на среднем огне 45 минут после закипания, периодически помешивая. Добавь измельченный чеснок, мелко нарезанный острый перец и уксус. Провари еще 10 минут, разлей по стерилизованным банкам и закатай.

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Пряная запеченная аджика с перцем (без уксуса)

Густая закрутка с насыщенным вкусом, который придает ей запеченный перец и богатый набор сухих специй.

Ингредиенты

Красный болгарский перец — 1,5 кг

Яблоки кислых сортов — 500 г

Перец чили — 2–3 шт.

Чеснок — 1,5 головки

Хмели-сунели — 1 ст. л.

Сушеный кориандр (молотый) — 1 ч. л.

Оливковое или подсолнечное масло — 80 мл

Соль — 1 ст. л. (с горкой)

Приготовление аджики с яблоками и перцем

Запеки целый болгарский перец в духовке при 200 °C до обугливания кожицы (20–25 минут), сними кожицу и удали семена. Измельчи блендером запеченный перец, сырые яблоки, чили и чеснок до однородности. Переложи массу в кастрюлю, влей масло, добавь соль, хмели-сунели и кориандр. Уваривай на слабом огне 30 минут до загустения. Горячей разложи в стерильные банки и закатай крышками.

Классическая аджика с яблоками и помидорами

Традиционная кисло-острая заготовка с душистым перцем.

Ингредиенты

Спелые помидоры — 2 кг

Яблоки (кисло-сладкие) — 500 г

Болгарский перец — 500 г

Чеснок — 100 г

Уксус 9% — 70 мл

Душистый перец (молотый) — 0,5 ч. л.

Сахар — 100 г

Соль — 2 ст. л.

Приготовление аджики с яблоками и помидорами

Пропусти помидоры, яблоки и болгарский перец через мелкую решетку мясорубки. Доведи смесь до кипения и вари на среднем огне 1 час. Всыпь сахар, соль, душистый перец и выдавленный чеснок. Вари 15 минут, после чего влей уксус и подержи на огне еще 5 минут. Разлей по сухим стерильным банкам, закатай и укутай до полного остывания.

Источник фото: Рinterest.

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