Яблочная шарлотка — один из самых популярных пирогов. Идеально замешанное тесто — секрет пышности, кроме того, надо выбирать сладкие яблоки.

Сейчас дозревает много сортов, поэтому многие думают, что приготовить из яблок.

Кондитер Лиза Глинская поделилась рецептом идеальной пышной шарлотки.

Как приготовить яблочную шарлотку

Ингредиенты для шарлотки из яблок:

желток — 5 шт.

сахар — 60 г к желткам

белок — 5 шт.

сахар — 100 г сахара к белкам

мука — 130 г

ванильный сахар

яблоки — 6 шт.

сливочное масло — 30 г

для декора — сахарная пудра и порошок корицы

Как приготовить яблочную шарлотку

Прежде всего, надо подготовить звезду пирога — яблоки. Их нужно очистить и четыре нарезать крупными кубиками, а два — пластинами толщиной 2 мм.

Далее заняться приготовлением бисквита. Желток взбить с сахаром до максимальной плотности. Белок взбить до пышной светлой пены. Продолжать взбивать, добавляя сахар, и довести до устойчивых пиков.

Ко взбитому желтку добавить растопленное сливочное масло, ванильный сахар и перемешать. Следом — взбитый белок с сахаром. Аккуратно перемешивать, чтобы сохранить воздушность.

Через сито добавить муку и аккуратно вымешать до однородной массы. Добавить в тесто кубики яблок и снова все аккуратно перемешать.

На дно формы диаметром 22 см положить пергаментную бумагу, смазать бортики размягченным сливочным маслом и присыпать тонким слоем муки. Вылить тесто в форму и разровнять.

Выложить поверх теста нарезанные пластинки яблок, начиная с центра, по спирали.

Выпекать шарлотку в разогретой до 170°С 50-60 минут. Через полчаса накрыть шарлотку фольгой, чтобы яблоки не пригорели. За 10 минут до окончания выпекания снять фольгу, чтобы яблоки зарумянились.

Дать шарлотке немного остыть и посыпать сахарной пудрой с корицей, потом снять форму.

Если ты хочешь отведать шарлотку, но беспокоишься о том, что она содержит много калорий, предлагаем тебе рецепт диетической шарлотки.

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