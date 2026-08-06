Стиль жизни Еда и рецепты

Рецепт нежной шарлотки из яблок от Лизы Глинской: легко и неимоверно вкусно

Богдана Макалюк, журналист сайта 06 августа 2026, 15:00 2 мин.
шарлотка с яблоками
Фото Pixabay

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