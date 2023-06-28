Суп или блины? Можно все и сразу! Идеи, что вкусного приготовить из кабачков

Когда приходит сезон определенного овоща или фрукта, то кажется, что его можно есть сколько угодно.

Однако иногда даже любимые блюда надоедают и тогда приходится искать что-нибудь новое.

Сейчас на полках в магазинах и на рынках можно увидеть немало кабачков, которые, кроме того, еще и полезны. Поэтому делимся идеями, как приготовить этот овощ вкусно и необычно.

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Крем-суп из кабачков

Все привыкли, что изысканные крем-супы готовят обычно из продуктов, обладающих ярко выраженным вкусом. Однако попытаться добавить в это полезное и одновременно сытное блюдо кабачки все же стоит. Оно способно удивить вкусом.

Ингредиенты

кабачки — 3 штуки

мясной бульон — 1 литр

сливки — 220 миллилитров

растительное масло — 2 стакана

чеснок — 2 зубчика

лук — 1 штука

морковь — 1 штука

картофель — 3 штуки

Способ приготовления крем-супа из кабачков

Сначала нужно мелко нарезать лук и чеснок, после чего обжарить их на растительном масле до золотистого цвета. Затем добавить на сковороду нарезанный кубиками картофель, морковь и кабачок. Протушить овощную смесь около десяти минут. Смешать овощную смесь с бульоном и проварить 20 минут, после чего можно посолить, поперчить и перебить все блендером. Когда суп немного остынет, к нему можно добавить сливки и снова немного проварить, но не доводить до кипения. После этого блюдо будет готово радовать всех желающих своим особым вкусом. Дополнить его можно хлебными гренками.

Блинчик из кабачка

Порой бывает, не хватает простого и одновременно полезного блюда, которое могло бы стать полноценным завтраком. Однако это пока мы такого не знаем. А Ирина Глушак на YouTube-канале Любимовская кухня уже успела поделиться рецептом быстрого кабачкового блинчика, который можно есть как на завтрак, так и в обед или ужин.

Ингредиенты

кабачок — 250-300 граммов

яйцо — 1 штука

мука — 1 столовая ложка с горкой

моцарелла — 1 упаковка

помидор — 1 штука

соль и специи — по своему вкусу

Способ приготовления блинчика из кабачка

Кабачок натереть на крупной терке. Посолить по вкусу и отставить на восемь-десять минут, чтобы он выпустил свой сок. Потом весь этот сок нужно будет очень хорошо отжать из кабачка, поскольку в рецепте он не понадобится. Пока ждешь, можешь сделать нарезку того, чем сверху украсишь блинчик из кабачка. Можно взять помидор и сыр моцареллу. Однако каждый может использовать что угодно, чего душа пожелает. После того как удалось отжать всю влагу из кабачка, добавить к нему яйцо и муку и тщательно перемешать. Но следует понимать, что может понадобиться немного больше муки, если сок из кабачка был отжат недостаточно. Общая масса должна быть достаточно густой. Разогреть сковороду и смазать ее маслом. Добавить всю кабачковую массу и равномерно распределить ее по всей поверхности сковороды, накрыть крышкой и обжарить блин из кабачка около трех-четырех минут с каждой стороны на среднем огне. Когда перевернешь блинчик из кабачка, можешь добавлять помидоры, сыр и специи.

Кабачковый дип

Что такое дип, ты спросишь? Это слово происходит от английского “макать”, а на самом деле означает соус консистенции густой сметаны. Он идеально подходит для роли закуски, которую можно подавать с чипсами, кусочками овощей, фруктов, мяса, морепродуктов, или намазывать на немного поджаренный хлеб.

Ингредиенты

кабачок — 500 граммов

сметана — 2 столовые ложки

чеснок — 2 зубчика

брынза — 150 граммов

укроп — пучок

грецкие орехи — 20 граммов

соль — по вкусу

Способ приготовления кабачкового дипа

Тщательно промыть кабачки и нарезать маленькими кубиками. После этого высыпать их на разогретую сковороду с небольшим количеством масла и обжарить на среднем огне. Следует не забывать постоянно помешивать. Когда кабачки будут готовы, то дать им немного остыть в миске. Затем к ним можно добавлять измельченные чеснок и грецкие орехи, зелень, сметану и натертую брынзу. Хорошо перемешать и взбить блендером. Подавать можно с гренками или немного поджаренным хлебом.

Рулетики из кабачков и куриное филе

Профессиональные шеф-повара хоть и не очень любят блюда, которые можно назвать рулетами, ведь это не совсем ресторанное блюдо. Однако оно может быть очень вкусным и домашним, напоминающим любимые ужины летом вместе с семьей. Почему бы не пробовать их приготовить?

Ингредиенты

кабачки — 3 штуки

куриное филе — 1 штука

твердый сыр — 60 граммов

чеснок — 2 зубчика

оливковое масло — 30 граммов

базилик (желательно свежий)

Способ приготовления рулетиков из кабачков и куриным филе

Хорошо промыть кабачки, снять с них кожуру и нарезать полосками шириной в полсантиметра. Вместе с тем натереть сыр на терке. Выложить полоски кабачков на противень, застеленный пергаментом для выпечки, смазать их оливковым маслом, посолить и поставить запекаться на пять минут в разогретой до 180 градусов духовке. Нарезать филе тонкими полосками, немного отбить, посолить, поперчить и дополнить немного раздавленным чесноком. В таком состоянии оставить мясо на десять минут. Достать кабачки из духовки, положить на каждую полоску по кусочку курицы, посыпать тертым сыром, базиликом и осторожно завернуть рулетики. В таком виде запекать будущее блюдо нужно полчаса до готовности мяса.

Кабачковые маффины

Если кому-то надоели завтраки из яичницы, тогда на помощь придет рецепт кабачковых маффинов, которые можно есть в любой период суток.

Ингредиенты

кабачок — 1 штука

мука — 1 стакан

яйцо — 1 штука

молоко — 130 миллилитров

сливочное масло — 50 граммов

миндаль — 30 граммов

разрыхлитель — 7 граммов

сахар — 1 столовая ложка

соль — по своему вкусу

Способ приготовления маффинов из кабачка

Натереть кабачок на крупной терке. Вместе с тем измельчить миндаль. После этого смешать кабачок и орех, а также просеянную муку, разрыхлитель и соль. В другой посуде смешать яйцо, молоко, растопленное сливочное масло и сахар. Затем перебить смесь блендером и соединить с кабачковой массой. Тесто выложить в формочки, предварительно смазанные сливочным маслом, и поставить запекаться в разогретую до 180°С духовку на полчаса.

Думаешь, что тебе должно быть этих рецептов и хочется чего-нибудь более привычного? Тогда читай рецепт лазаньи из кабачков от Яны Гордыновской.

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