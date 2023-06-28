Суп или блины? Можно все и сразу! Идеи, что вкусного приготовить из кабачков

Когда приходит сезон определенного овоща или фрукта, то кажется, что его можно есть сколько угодно.
Однако иногда даже любимые блюда надоедают и тогда приходится искать что-нибудь новое.
Сейчас на полках в магазинах и на рынках можно увидеть немало кабачков, которые, кроме того, еще и полезны. Поэтому делимся идеями, как приготовить этот овощ вкусно и необычно.
Все привыкли, что изысканные крем-супы готовят обычно из продуктов, обладающих ярко выраженным вкусом. Однако попытаться добавить в это полезное и одновременно сытное блюдо кабачки все же стоит. Оно способно удивить вкусом.
Порой бывает, не хватает простого и одновременно полезного блюда, которое могло бы стать полноценным завтраком. Однако это пока мы такого не знаем. А Ирина Глушак на YouTube-канале Любимовская кухня уже успела поделиться рецептом быстрого кабачкового блинчика, который можно есть как на завтрак, так и в обед или ужин.
Что такое дип, ты спросишь? Это слово происходит от английского “макать”, а на самом деле означает соус консистенции густой сметаны. Он идеально подходит для роли закуски, которую можно подавать с чипсами, кусочками овощей, фруктов, мяса, морепродуктов, или намазывать на немного поджаренный хлеб.
Профессиональные шеф-повара хоть и не очень любят блюда, которые можно назвать рулетами, ведь это не совсем ресторанное блюдо. Однако оно может быть очень вкусным и домашним, напоминающим любимые ужины летом вместе с семьей. Почему бы не пробовать их приготовить?
Если кому-то надоели завтраки из яичницы, тогда на помощь придет рецепт кабачковых маффинов, которые можно есть в любой период суток.
Думаешь, что тебе должно быть этих рецептов и хочется чего-нибудь более привычного? Тогда читай рецепт лазаньи из кабачков от Яны Гордыновской.
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