Еда и рецепты

Суп или блины? Можно все и сразу! Идеи, что вкусного приготовить из кабачков

Даниэла Долотова, редактор сайта 28 июня 2023, 11:30
страви з кабачків
Фото: Unsplash

Больше новостей
Суп или блины? Можно все и сразу! Идеи, что вкусного приготовить из кабачков
Сначала рак, а потом десяток операций и химиотерапий. История 15-летнего Василия
балістична ракета це
Металлические носители смерти: что такое баллистические ракеты и какие есть на вооружении РФ
Як швидко та безпечно набрати вагу: поради дієтолога
Правильно ли просто больше есть? Рассказываем, как безопасно набрать вес
Переведення балів НМТ у 12-бальну систему: таблиці переведення балів
Перевод баллов НМТ в 12-балльную систему: как самостоятельно вычислить оценку
Смотреть больше

Материалы по теме

Рецепт шакшуки від Євгена Клопотенка
Необычная яичница! Почувствуй арабские пряности и пикантные нотки в шакшуке по рецепту Евгения Клопотенко
апероль
Свежесть с ноткой апельсина: простой способ приготовления летнего напитка Апероль
Як заморозити полуницю: найкращі способи
Нарезанной, жидкой или целой? Как лучше заморозить клубнику для сохранения вкуса
Чанахі — грузинська класика: простий покроковий рецепт
Нежное мясо с овощной заправкой и хмели-сунели. Как приготовить грузинское чанахи

Видео
0:05:17
Суп или блины? Можно все и сразу! Идеи, что вкусного приготовить из кабачков

Сначала рак, а потом десяток операций и химиотерапий. История 15-летнего Василия
балістична ракета це
Металлические носители смерти: что такое баллистические ракеты и какие есть на вооружении РФ
Карта бойових дій в Україні 28.06.2023 онлайн
Наступление на Бахмутском направлении имеет свои особенности! Карта боевых действий в Украине 28 июня в режиме онлайн
0:08:41
паспотизация
Угрожают лишить родительских прав! На оккупированных территориях идет принудительная паспортизация детей
0:04:42
Херсонщина після підтоплення
Оживить родные города. Жители Херсона и области героически возвращаются домой
0:01:01
Що таке Залізний купол
Накрыть Украину Железным куполом: рассказываем об израильской системе ПВО
Як вижити після ядерного вибуху: найголовніші поради
Как выжить во время ядерного взрыва? Самое главное, что нужно знать и что взять с собой
0:02:55
Оккупанты в плену
“Нам такого не показывают”. Как пленные оккупанты реагируют на поступки их армии в Украине
Карта бойових дій в Україні
За сутки — более 35 боевых столкновений! Карта боевых действий в Украине 27 июня в режиме онлайн
0:04:54
Чоловік врятував із-під
Житель Днепра бросился извлекать из-под завала врача — героическое спасение и ужасные воспоминания мужчин
Больше видео
Суп или блины? Можно все и сразу! Идеи, что вкусного приготовить из кабачков
Читать дальше
Чем подкормить баклажаны: лучшие средства и способы подкормки
Суп или блины? Можно все и сразу! Идеи, что вкусного приготовить из кабачков
Читать дальше
Какой проходной балл на НМТ-2023: сколько баллов нужно набрать на тестах по разным предметам

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь