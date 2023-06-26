На все времена года и случаи жизни: что приготовить из шелковицы — пять рецептов

Сезон шелковицы начинается в конце июля и продолжается до конца лета. Однако готовиться к урожаю и его заготовке можно уже сейчас!
Если не знаешь, что приготовить из шелковицы — даем тебе рецепты варенья, компота, заготовки на зиму и десертов из шелковицы.
Поскольку вкусы у каждого человека разнятся, то и рецептов блюд из шелковицы будет несколько.
Для заготовки шелковицы на зиму не уходит много времени.
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Приготовить компот из шелковицы будет так же просто, как и из других ягод. На приготовление трех литров компота из шелковицы тебе понадобится совсем немного ингредиентов. Увеличивай пропорции в соответствии с рецептом.
шелковица — 600 гсахар — 400 глимонная кислота — 4 гвода — сколько войдет
Варенье из шелковицы не только вкусное, но и полезное! Зимой его можно использовать для повышения иммунитета, при боли в горле или кашле.
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Такое интересное и вкусное блюдо станет здоровой заменой конфет. Над приготовлением придется немного поколдовать, но результат точно того стоит!
Ну а на десерт для летнего пикника — пирог из шелковицы! Как его приготовить — читай дальше.
Если дома ещё осталось немного яблок, то попробуй приготовить очень простую, но совсем не вредную шарлотку. Её рецепт можешь найти в нашем другом материале.
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