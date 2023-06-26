На все времена года и случаи жизни: что приготовить из шелковицы — пять рецептов

Сезон шелковицы начинается в конце июля и продолжается до конца лета. Однако готовиться к урожаю и его заготовке можно уже сейчас!

Если не знаешь, что приготовить из шелковицы — даем тебе рецепты варенья, компота, заготовки на зиму и десертов из шелковицы.

Блюда из шелковицы

Поскольку вкусы у каждого человека разнятся, то и рецептов блюд из шелковицы будет несколько.

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Заготовка шелковицы с сахаром на зиму

Для заготовки шелковицы на зиму не уходит много времени.

Ингредиенты:

шелковица — 1,5 кг

сахар — 150 г

Приготовление:

Промой и хорошо просуши ягоды шелковицы. Засыпь шелковицу в герметичные пакеты для заморозки. Добавь сахар и хорошо перемешай ягоды в пакетах. Положи в морозильную камеру, проверив герметичность упаковки.

Компот из шелковицы

Приготовить компот из шелковицы будет так же просто, как и из других ягод. На приготовление трех литров компота из шелковицы тебе понадобится совсем немного ингредиентов. Увеличивай пропорции в соответствии с рецептом.

Ингредиенты:

шелковица — 600 г

сахар — 400 г

лимонная кислота — 4 г

вода — сколько войдет

Приготовление:

Сначала вымой и простерилизуй банки для будущего компота. Помой ягоды и дай шелковице немного обсохнуть. Засыпь ягоды в банки. Вскипяти воду и залей её в банку к шелковице, накрой крышкой и подожди 15 мин. Слей воду в кастрюлю, добавь сахар, на маленьком огне вари до кипения и ещё в течение 5 мин после того, как вода закипит, помешивай. Добавь лимонную кислоту. Залей сироп в банки и закрой металлической крышкой. Переверни банку, накрой одеялом и оставь так до полного охлаждения.

Варенье из шелковицы

Варенье из шелковицы не только вкусное, но и полезное! Зимой его можно использовать для повышения иммунитета, при боли в горле или кашле.

Ингредиенты:

шелковица — 1 кг

лимон — 0,5 шт.

сахар — 1 кг

Приготовление:

Промой и подсуши ягоды шелковицы. Высыпь их в посуду, засыпь сахаром и, накрыв марлей или ситом, оставь ягоды на три — четыре часа, чтобы они пустили сок. Поставь ягоды на маленький огонь и вари, помешивая и снимая пену, которая будет образовываться. Доведи до кипения и вари от 30 до 60 мин. За 10 мин до готовности добавь лимонный сок. Разлей варенья в банки.

Мармелад из шелковицы

Такое интересное и вкусное блюдо станет здоровой заменой конфет. Над приготовлением придется немного поколдовать, но результат точно того стоит!

Ингредиенты:

шелковица — 1 кг шелковицы

сахар — 200 г

вода — 200 мл

лимонная кислота — 5 г

желатин — 25 г

Приготовление:

Вымой ягоды шелковицы и засыпь их сахаром, сбей массу блендером. Перекинь массу в кастрюлю, добавь 100 мл воды и поставь на огонь на 30 мин. Отдельно раствори желатин в оставшихся 100 мл воды, размешай до полной однородности. Растворенный желатин вылей в массу, сними её с огня. Разлей мармелад в банки, постоянно помешивая массу. Поставь мармелад в холодильник и потребляй с чаем, хлебом или другими блюдами!

Пирог из шелковицы

Ну а на десерт для летнего пикника — пирог из шелковицы! Как его приготовить — читай дальше.

Ингредиенты:

шелковица — 200 г

сахар — 200 г

мука — 200 г

масло — 80 г

яйцо — 1 шт.

молоко — 110 мл

соль — 5 г

разрыхлитель 1,5 ч. л

Приготовление:

Масло комнатной температуры разомни с сахаром до однородной массы, хорошо перемешай. Добавь яйцо и молоко, замешай массу. Порциями добавляй муку и перемешивай тесто. Добавь разрыхлитель и соль, перемешай. Форму для выпечки смажь маслом и застели пергаментом, вылей тесто в форму. Сверху присыпь тесто ягодами шелковицы и двумя столовыми ложками сахара. Выпекай в разогретой до 180ºС духовке в течение десяти минут, затем убавь температуру до 160ºС и выпекай 50-60 минут.

Если дома ещё осталось немного яблок, то попробуй приготовить очень простую, но совсем не вредную шарлотку. Её рецепт можешь найти в нашем другом материале.

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