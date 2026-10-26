Стиль жизни Садоводство и огород

Как ухаживать за гипеаструмом в домашних условиях: полный гид от полива до покоя

Юлия Хоменко, редактор сайта 26 октября 2026, 17:00 5 мин.
Гипеаструм: уход в домашних условиях, полив и правила подкормки
Фото Pexels

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