Как ухаживать за гипеаструмом в домашних условиях: полный гид от полива до покоя

Гиппеаструм — одно из самых эффектных комнатных растений, которое способно посреди холодной зимы создать ощущение настоящего лета на подоконнике. Цветы этой луковичной культуры совсем не имеют аромата, однако поражают размером: раскрытый бутон достигает до 25 см в диаметре, а длина лепестков составляет около 15 см.

Это растение достаточно неприхотливо и подходит даже новичкам, ведь требует минимального вмешательства. Однако, чтобы оно своевременно просыпалось и каждый год выпускало мощные стрелки, важно понимать его жизненный цикл. Так что как вырастить гиппеаструм и создать для него комфортные условия — читай в нашем материале.

Гиппеаструм: уход в домашних условиях

В отличие от многих других комнатных растений, гиппеаструм имеет выраженную сезонность. Его развитие полностью зависит от чередования активного роста и периода покоя. Обычная земля с огорода для такой луковицы не подойдет — субстрат должен быть рыхлым, питательным и в то же время легким, чтобы корни свободно дышали.

А теперь разберемся, что любит этот цветок и как обеспечить ему уют в квартире.

Выбираем освещение и комфортную температуру

После завершения периода покоя, как только появится первый росток, горшок переносят на ярко освещенный подоконник. Во время активной вегетации растению нужно много света. Чтобы высокий цветонос рос ровно и не наклонялся, горшок следует периодически поворачивать относительно окна.

Оптимальная температура для роста зелени и развития бутонов составляет +20…+24 °C. Летом вазон полезно вынести в сад или на балкон, ведь он не любит духоты и застойного теплого воздуха.

Однако от холодных сквозняков и внезапного снижения температуры его следует беречь. Опрыскивать гиппеаструм не нужно — он отлично переносит умеренно сухой воздух, достаточно лишь вытирать пыль с широких листьев.

Вазон гиппеаструм: как правильно поливать

В вопросе выращивания луковичных избыток влаги гораздо опаснее ее недостатка. Если систематически заливать почву, донце луковицы начнет гнить, что приведет к гибели растения.

Главное правило: увлажняй почву с учетом фазы развития растения.

В начале роста: пока стрелка едва проклюнулась, увлажняй субстрат умеренно и осторожно, направляя воду строго по краю горшка;

Во время роста цветоноса: когда стрелка достигнет высоты 20 см, полив увеличивают. Земля должна быть стабильно влажной, но без застоя воды в поддоне;

Попадание воды: никогда не лей воду непосредственно на саму луковицу.

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Как подкармливать гиппеаструм

В фазе активного выхода стрелки и формирования листьев растению нужны питательные вещества. С момента, когда цветонос вырос на 20 см, вазон начинают подкармливать дважды в месяц.

Для этого используют специальные удобрения для луковичных или минеральные комплексы для цветущих растений. Если выбираешь универсальное средство для цветущих, уменьшай указанную на упаковке концентрацию вдвое, чтобы не обжечь нежную корневую систему избытком солей.

Как ухаживать за гиппеаструмом во время цветения

Когда гигантские цветы распускаются, уход практически не меняют, но можно прибегнуть к маленькой хитрости. Если переставить вазон в чуть более прохладное место с температурой около +18…+20 °C, цветение продлится заметно дольше.

Также в этот период растение стоит защищать от прямых полуденных солнечных лучей, ускоряющих увядание лепестков.

Как ухаживать после цветения

Когда бутоны завянут, цветонос срезают острым инструментом у основания. Это необходимо, чтобы растение не тратило ценные ресурсы на попытки завязать семена.

А вот зеленые листья удалять категорически нельзя. Именно благодаря им луковица путем фотосинтеза восстанавливает истощенный запас энергии. Листьям дают возможность полностью закончить вегетацию и отмереть самостоятельно. Срезают их только после полного высыхания. Если растению меньше двух лет, его зелень вообще не трогают — молодые вазоны зимуют с листьями.

Подготовка к отдыху начинается примерно за полтора месяца (6 недель) до желаемого сна, чаще всего в августе-сентябре:

Растение окончательно перестают подкармливать.

Полив постепенно сокращают, а когда листья пожелтеют и полягут — сводят на нет.

Горшки с сортами, сбросившими листья, убирают в сухое и абсолютно темное помещение с температурой около +17…+18 °C на 2–3 месяца. Если сорт остается зеленым, его держат при привычном освещении, но в прохладе.

Во время покоя растение почти не требует внимания. Только если в комнате слишком тепло, почву можно раз в несколько недель слегка увлажнить по краю, чтобы корешки не пересохли.

Гиппеаструм: уход при болезнях и почему он не цветет

Если взрослый гиппеаструм зимой не выпускает цветочную стрелку, обычно это связано с тремя ошибками: растению не дали полноценно отдохнуть в темноте и прохладе, ему не хватало света летом или температура в комнате была слишком низкой.

Кроме того, переувлажнение часто провоцирует загнивание луковицы и появление красного ожога (ржавчины). Иногда на растение покушаются вредители: трипсы, тля или нематоды. При первых симптомах поражения луковицу необходимо немедленно выкопать, зачистить поврежденные чешуйки, обработать фунгицидом или инсектицидом и пересадить в чистый горшок со свежей землей.

Теперь ты знаешь, как выращивать гиппеаструм, чтобы каждую зиму любоваться его фантастическими крупными цветами на собственном подоконнике.

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