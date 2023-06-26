На всі пори року та випадки життя: що приготувати з шовковиці — п’ять рецептів

Сезон шовковиці розпочинається наприкінці липня та триває аж до закінчення літа. Однак готуватися до врожаю та його заготівлі можна вже зараз!
Якщо не знаєш, що приготувати із шовковиці — даємо тобі рецепти варення, компоту, заготівлі на зиму та десертів з шовковиці.
Оскільки смаки у кожної людини різняться, то й рецептів страв із шовковиці буде декілька.
Для заготівлі шовковиці на зиму не знадобиться багато часу.
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Приготувати компот із шовковиці буде так само просто, як і з інших ягід. На приготування трьох літрів компоту з шовковиці тобі знадобиться зовсім небагато інгредієнтів. Збільшуй пропорції відповідно до рецепта.
Варення з шовковиці не лише смачне, а й корисне! Взимку його можна вживати для підвищення імунітету, при болю в горлі чи кашлі.
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Така цікава та смачна страва стане здоровою заміною цукерок. Над приготуванням доведеться трохи почаклувати, але результат точно буде того вартий!
Ну а на десерт для літнього пікніка — пиріг з шовковиці! Як його приготувати — читай далі.
Якщо ж вдома ще лишилося трохи яблук, то спробуй приготувати дуже просту, але зовсім не шкідливу шарлотку. Її рецепт можеш знайти в нашому іншому матеріалі.
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