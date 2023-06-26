На всі пори року та випадки життя: що приготувати з шовковиці — п’ять рецептів

Сезон шовковиці розпочинається наприкінці липня та триває аж до закінчення літа. Однак готуватися до врожаю та його заготівлі можна вже зараз!

Якщо не знаєш, що приготувати із шовковиці — даємо тобі рецепти варення, компоту, заготівлі на зиму та десертів з шовковиці.

Страви із шовковиці

Оскільки смаки у кожної людини різняться, то й рецептів страв із шовковиці буде декілька.

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Заготівля шовковиці з цукром на зиму

Для заготівлі шовковиці на зиму не знадобиться багато часу.

Інгредієнти:

шовковиця — 1,5 кг

цукор — 150 г

Приготування:

Промий та гарно просуши ягоди шовковиці. Засип шовковицю у герметичні пакети для замороження. Додай цукру та гарно перемішай ягоди у пакетах. Поклади в морозильну камеру, перевіривши герметичність пакування.

Компот із шовковиці

Приготувати компот із шовковиці буде так само просто, як і з інших ягід. На приготування трьох літрів компоту з шовковиці тобі знадобиться зовсім небагато інгредієнтів. Збільшуй пропорції відповідно до рецепта.

Інгредієнти:

шовковиця — 600 г

цукор — 400 г

лимонна кислота — 4 г

вода — скільки увійде

Приготування:

Спочатку помий та простерилізуй банки для майбутнього компоту. Помий ягоди та дай шовковиці трохи обсохнути. Засип ягоди до банки. Закип’яти воду та залий її в банку до шовковиці, накрий кришкою та почекай 15 хв. Злий воду в каструлю, додай цукор, на маленькому вогні вари до кипіння та ще протягом 5 хв після того, як вода закипить, помішуй. Додай лимонну кислоту. Залий сироп в банки та закрий металевою кришкою. Переверни банку, накрий ковдрою та залиш так до повного охолодження.

Варення з шовковиці

Варення з шовковиці не лише смачне, а й корисне! Взимку його можна вживати для підвищення імунітету, при болю в горлі чи кашлі.

Інгредієнти:

шовковиця — 1 кг

лимон — 0,5 шт.

цукор — 1 кг

Приготування:

Промий та підсуши ягоди шовковиці. Висип їх у посуд, засип цукром та, накривши марлею чи ситом, залиш ягоди на три — чотири години, аби вони пустили сік. Постав ягоди на маленький вогонь і вари, помішуючи та знімаючи піну, яка буде утворюватися. Доведи до кипіння та вари від 30 до 60 хв. За 10 хв до готовності додай лимонний сік. Розлий варення у банки.

Мармелад із шовковиці

Така цікава та смачна страва стане здоровою заміною цукерок. Над приготуванням доведеться трохи почаклувати, але результат точно буде того вартий!

Інгредієнти:

шовковиця — 1 кг шовковиці

цукор — 200 г

вода — 200 мл

лимонна кислота — 5 г

желатин — 25 г

Приготування:

Помий ягоди шовковиці та засип їх цукром, збий масу блендером. Перекинь масу в каструлю, додай 100 мл води та постав на вогонь на 30 хв. Окремо розчини желатин d решті 100 мл води, розмішай до повної однорідності. Розчинений желатин вилий у масу, зніми її з вогню. Розлий мармелад у банки, постійно помішуючи масу. Постав мармелад у холодильник і споживай з чаєм, хлібом чи іншими стравами!

Пиріг з шовковиці

Ну а на десерт для літнього пікніка — пиріг з шовковиці! Як його приготувати — читай далі.

Інгредієнти:

шовковиця — 200 г

цукор — 200 г

борошно — 200 г

масло — 80 г

яйце — 1 шт.

молоко — 110 мл

сіль — 5 г

розпушувач 1,5 ч. л

Приготування:

Масло кімнатної температури розімни з цукром до однорідної маси, добре перемішай. Додай яйце та молоко, замішай масу. Порціями додавай борошно та перемішуй тісто. Додай розпушувач та сіль, перемішай. Форму для випікання змасти олією та застели пергаментом, вилий тісто у форму. Зверху присип тісто ягодами шовковиці та двома столовими ложками цукру. Випікай в розігрітій до 180ºС духовці протягом десяти хвилин, потім зменш температуру до 160ºС і випікай 50-60 хвилин.

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