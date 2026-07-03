Гороскоп на выходные 4-5 июля 2026: лови вдохновение, но сохраняй внутренний баланс

Главное событие выходных 4-5 июля 2026 — встреча Марса и Урана. Они соединяются, чтобы встряхнуть наше информационное пространство. Ожидай внезапных озарений, гениальных идей и желания изменить всё и сразу. Главное — не рубить с плеча и не ссориться из-за пустяков, ведь эмоции будут бушевать. К тому же Меркурий сейчас ретроградный, поэтому прежде чем что-то сказать или запостить, лучше выдохнуть и подумать дважды.
Но есть и приятный бонус: Венера переходит в знак Льва, добавляя всем нам уверенности, страсти и желания сиять. Это идеальное время для творчества, флирта или просто хорошего отдыха.
Гороскоп на выходные 4–5 июля 2026: Овен (21 марта – 19 апреля)
Овен, готовься к настоящему эмоциональному фейерверку. Энергия будет бурлить, поэтому направь её в творчество, а не на споры с близкими. В отношениях наступит время для откровенных разговоров и горячих объятий — не бойся открывать сердце. Рабочие вопросы лучше поставить на паузу, а вот в финансах возможен приятный сюрприз или внезапная идея, как приумножить капитал. Лови этот драйв и кайфуй!
Гороскоп на выходные 4–5 июля 2026: Телец (20 апреля – 20 мая)
Телец, в эти дни твой внутренний дзен будут пытаться потревожить внезапные новости. Не паникуй, твоё спокойствие — это главная суперсила. В личной жизни будет царить романтическое настроение, отличный момент, чтобы устроить сюрприз любимому человеку. Финансовая сфера порадует стабильностью, но от спонтанных крупных покупок в интернете пока воздержись. Отдохни по полной, ты это заслужил!
Гороскоп на выходные 4–5 июля 2026: Близнецы (21 мая – 20 июня)
Близнецы, вы станете главными звёздами этих выходных! Голова будет кипеть от гениальных инсайтов и планов. Эмоциональный фон невероятно приподнятый. В отношениях ожидай массу комплиментов и новые знакомства, харизма работает на максимуме. Профессиональные дела принесут интересные предложения на будущее. Деньги будут любить твою решительность, так что смело планируй новые амбициозные проекты!
Гороскоп на выходные 4–5 июля 2026: Рак (21 июня – 22 июля)
Рак, пришло время вылезти из своей раковины и позволить себе немного развлечений. Твоё настроение будет переменчивым, но тёплое общение с друзьями быстро вернёт улыбку. В любви наступит период уюта, главное — доверять партнёру. Финансовые вопросы будут решаться легче, чем обычно, возможно возвращение старого долга. На работе не напрягайся, все дедлайны подождут до понедельника.
Гороскоп на выходные 4–5 июля 2026: Лев (23 июля – 22 августа)
Лев, эти дни созданы для твоего триумфа! Внутренний магнетизм будет притягивать нужных людей, а настроение будет просто на высоте. В любви наступает время пылких чувств и красивых жестов, ты просто сияешь. На профессиональном поприще появятся отличные перспективы, которые впоследствии принесут весомую прибыль. Сейчас финансы позволяют побаловать себя чем-то изысканным. Наслаждайся вниманием!
Гороскоп на выходные 4–5 июля 2026: Дева (23 августа – 22 сентября)
Дева, отпусти стремление всё контролировать и просто плыви по течению. Тебе срочно нужна перезагрузка, поэтому проведи время на природе. Отношения с родными станут теплее, если ты проявишь гибкость. В финансовых делах намечаются положительные сдвиги, вероятно появление дополнительного источника заработка. Забудь о рабочих чатах, отключи уведомления и по-настоящему расслабься.
Гороскоп на выходные 4–5 июля 2026: Весы (23 сентября – 22 октября)
Весы, эмоциональный баланс в эти выходные будет безупречным, если ты проведёшь их в кругу единомышленников. Вдохновение настигнет тебя в самый неожиданный момент. В личной жизни ожидай приятного обновления чувств и искренних признаний. О работе даже не думай — инвестиция в качественный отдых сейчас гораздо важнее. С деньгами всё в порядке, можешь смело покупать то, о чём давно мечтаешь.
Гороскоп на выходные 4–5 июля 2026: Скорпион (23 октября – 21 ноября)
Скорпион, твоя интуиция в эти дни будет творить чудеса, прислушивайся к внутреннему голосу. Настроение будет боевым и решительным. В отношениях возможен крутой поворот событий, который только укрепит вашу связь с партнёром. В карьере появятся смелые идеи, которые руководство оценит уже в понедельник. Финансовая интуиция поможет сделать правильный выбор. Верь в себя — перед тобой открыты все двери.
Гороскоп на выходные 4–5 июля 2026: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)
Стрелец, твой оптимизм будет заряжать всех вокруг! Эмоциональный фон наполнен жаждой приключений и новых знаний. В сфере любви возможны неожиданные, но очень приятные сюрпризы или яркие свидания. Рабочие замыслы начнут приобретать чёткие очертания, что очень вдохновляет. Финансовая ситуация стабильна, появится шанс выгодно вложить средства в развитие. Проведи эти дни активно и весело!
Гороскоп на выходные 4–5 июля 2026: Козерог (22 декабря – 19 января)
Козерог, отбрось серьёзность и позволь себе немного побыть беззаботным. Твоё настроение заметно улучшится, когда ты переключишь внимание на хобби. Отношения потребуют компромиссов, но искренняя улыбка уладит любое недоразумение. В финансах намечается положительный тренд, твои прошлые усилия наконец начнут приносить плоды. Отдохни от карьерной гонки — работа никуда не убежит.
Гороскоп на выходные 4–5 июля 2026: Водолей (20 января – 18 февраля)
Водолей, в эти дни тебя ждёт настоящий шквал общения и отличных новостей. Эмоциональное состояние будет приподнятым и драйвовым. В любви доверяй сердцу — оно подскажет правильный путь к гармонии. Твои креативные профессиональные идеи будут иметь ошеломляющий успех, поэтому записывай каждую мысль. С деньгами всё прекрасно, возможны неожиданные денежные поступления, которые поднимут настроение ещё выше!
Гороскоп на выходные 4–5 июля 2026: Рыбы (19 февраля – 20 марта)
Рыбы, уделите время собственному комфорту и душевному спокойствию. Эмоциональный фон будет очень мягким и уютным. В личной жизни будет царить полное взаимопонимание, идеально устроить тихий вечер вдвоём. В финансовой сфере стоит проявить немного практичности, и тогда твой кошелёк будет в полном порядке. Забудь о карьерных заботах и наполняйся позитивной энергией лета!
Редакция Вікон подчёркивает, что материал не следует трактовать как рекомендацию к действиям или абсолютную истину. Астрология, гадания, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не относятся к академическим дисциплинам, а их утверждения нельзя проверить научными методами.
Источник: Yourtango
А ещё узнай больше о восточном гороскопе по годам: что он расскажет о тебе и твоих перспективах.
Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!