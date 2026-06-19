Гороскоп на июль 2026: позволь июльским переменам открыть твой высший уровень

Июль будет месяцем глубоких контрастов. Ретроградные Меркурий и Нептун заставят всех нас сбавить обороты, заглянуть в прошлое и подтянуть старые хвосты.

Однако скучать не придётся: Марс и Уран поддадут жару и неожиданных сюжетных поворотов. Главный магнит месяца — Новолуние 14 июля, которое откроет мощные порталы для обновления в семье, финансах и отношениях.

В конце месяца солнечный сезон Льва вернёт драйв. Главное — не спеши, сохраняй баланс и доверяй интуиции!

Гороскоп на июль 2026: Овен (21 марта – 19 апреля)

Июль потребует от тебя выдержки. Сатурн в твоём знаке подбросит ограничений, а ретро-Меркурий вернёт старые рабочие хвосты. Избегай спешки в карьере и финансовых авантюр. Главная точка месяца — Новолуние 14 июля, оно идеально для решения семейных или жилищных вопросов. В конце месяца Марс добавит сил для подписания соглашений. Слушай своё тело, не переутомляйся и чаще отдыхай.

Гороскоп на июль 2026: Телец (20 апреля – 20 мая)

Для тебя июль станет временем тихих, но очень важных сдвигов. Твоя Венера переходит в аналитичную Деву, призывая заменить пустые мечты конкретными шагами. Будь внимателен в общении с близкими — ретро-Меркурий может искажать слова. Новолуние 14 июля принесёт крутые возможности для обучения или новых знакомств. Последняя неделя месяца подарит творческий прорыв и неожиданные финансовые идеи.

Гороскоп на июль 2026: Близнецы (21 мая – 21 июня)

Готовься, тебя ждёт сумасшедший и мегадинамичный месяц! Марс и Уран в твоём знаке включат максимальную скорость, идеи будут бурлить. Главное — не распылять силы. Новолуние 14 июля откроет крутой финансовый портал, поэтому планируй бюджет и вкладывай деньги в своё развитие. В конце месяца звёзды помогут структурировать хаос и завершить начатое. Береги нервную систему от перегрузок!

Гороскоп на июль 2026: Рак (22 июня – 22 июля)

Это твоё золотое время, хотя ретро-Меркурий в твоём знаке заставит переосмыслить прошлое и вернёт давние разговоры. Не спеши с выводами. Твой личный астрологический Новый год наступит 14 июля во время Новолуния — это мегамощное время для планирования изменений в здоровье, внешности и жизни на год вперёд. В конце месяца ты почувствуешь невероятную лёгкость. Больше отдыхай у воды и лови этот дзен.

Гороскоп на июль 2026: Лев (23 июля – 22 августа)

Юпитер в твоём знаке продолжает дарить подарки, расширяя масштабы твоего мышления! В начале июля твоя харизма будет зашкаливать, а отношения расцветут. Новолуние 14 июля намекнёт на необходимость духовной передышки — возьми паузу и побудь наедине с собой. Твой солнечный сезон стартует после 22 июля и принесёт массу нестандартных возможностей. Сдерживай лишь расточительность и чрезмерные эмоции.

Гороскоп на июль 2026: Дева (23 августа – 22 сентября)

Июль принесёт тебе постепенное прояснение. Ретро-Меркурий сначала будет раздражать неопределённостью, но ты легко разберёшься с этим хаосом. Венера войдёт в твой знак 13 июля — ты станешь невероятно привлекательной, а отношения потеплеют. Новолуние 14 июля поможет обновить круг общения и обозначить новые мечты. В конце месяца ты легко решишь запутанные карьерные задачи. Позаботься о здоровом рационе!

Гороскоп на июль 2026: Весы (23 сентября – 22 октября)

Для тебя июль станет месяцем честных ответов. Ретро-Меркурий немного притормозит деловые переговоры, поэтому важные сделки отложи на конец месяца. Зато Марс может позвать в неожиданное путешествие. Новолуние 14 июля заложит мощный фундамент для твоего карьерного взлёта на полгода вперёд. В конце месяца не бойся твёрдо отстаивать свои интересы перед окружающими. Следи за водным балансом!

Гороскоп на июль 2026: Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Тебя ждёт месяц глубокой внутренней трансформации. В начале июля Полнолуние вынесет на поверхность важные разговоры, которые ты долго откладывал. Новолуние 14 июля идеально подойдёт для планирования дальних путешествий или начала серьёзного обучения. Последняя неделя месяца включит твою интуицию на максимум — смело делай первый шаг в крупных проектах. Говори о чувствах прямо, без манипуляций.

Гороскоп на июль 2026: Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Юпитер во Льве готовит отличный попутный ветер, но звёзды предостерегают от спешки. В отношениях с партнёром возможны горячие споры — решай их через честный диалог. До 25 июля не подписывай никаких важных финансовых соглашений. Новолуние 14 июля поможет пересмотреть стратегию заработка. Последняя декада месяца откроет роскошные возможности для путешествий или публичных выступлений. Действуй обдуманно!

Гороскоп на июль 2026: Козерог (22 декабря – 19 января)

Июль станет для тебя месяцем важного перехода. Начало месяца заставит пересмотреть старые договорённости и закрыть прошлые хвосты. Напряжение от Сатурна проверит твои планы на прочность. Новолуние 14 июля откроет чистый лист в сфере партнёрства — как делового, так и личного. В конце месяца твоя железная дисциплина поможет реализовать крутой практический проект. Не перегружай суставы и колени!

Гороскоп на июль 2026: Водолей (20 января – 18 февраля)

Плутон в твоём знаке продолжает менять тебя на глубинном уровне. В начале месяца Марс и Уран принесут неожиданные и яркие повороты в любви и творчестве — жди сюрпризов! Новолуние 14 июля — идеальное время, чтобы обновить режим дня, заняться здоровьем или изменить рабочие ритуалы. Последние дни июля принесут мощные интуитивные прозрения и старт перспективных деловых проектов.

Гороскоп на июль 2026: Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Июль включит твою интуицию на максимум благодаря ретроградному Нептуну. Марс в Близнецах может принести хлопоты дома или горячие семейные дискуссии — проявляй терпение. Мощное Новолуние 14 июля создаст идеальное пространство для творчества, романтики и искренней радости. В конце месяца звёзды помогут приземлить твои мечты и превратить их в чёткий план. Защищай своё пространство от токсичных новостей!

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Источник: Gosta.ua.

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