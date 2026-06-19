Гороскоп на липень 2026: дозволь липневим змінам відкрити твій вищий рівень

Липень буде місяцем глибоких контрастів. Ретро-Меркурій та Нептун змусять усіх нас сповільнити оберти, зазирнути в минуле й підтягнути старі хвости.

Проте нудьгувати не доведеться: Марс та Уран підкинуть жару й несподіваних сюжетних поворотів. Головний магніт місяця — Новий Місяць 14 липня, який відкриє потужні портали для оновлення в родині, фінансах та стосунках.

Наприкінці місяця сонячний сезон Лева поверне драйв. Головне — не поспішай, тримай баланс і довіряй інтуїції!

Гороскоп на липень 2026: Овен (21 березня – 19 квітня)

Липень вимагатиме від тебе витримки. Сатурн у твоєму знаку підкине обмежень, а ретро-Меркурій поверне старі робочі хвости. Уникай поспіху в кар’єрі та фінансових авантюр. Головна точка місяця — Новий Місяць 14 липня, він ідеальний для вирішення сімейних або житлових питань. Наприкінці місяця Марс додасть сил для підписання угод. Слухай своє тіло, не перевтомлюйся й частіше відпочивай.

Гороскоп на липень 2026: Телець (20 квітня – 20 травня)

Для тебе липень стане часом тихих, але дуже важливих зрушень. Твоя Венера переходить до аналітичної Діви, закликаючи змінити порожні мрії на конкретні кроки. Будь уважним у спілкуванні з близькими — ретро-Меркурій може перекручувати слова. Новий Місяць 14 липня принесе круті можливості для навчання чи нових знайомств. Останній тиждень місяця подарує творчий прорив і несподівані фінансові ідеї.

Гороскоп на липень 2026: Близнюки (21 травня – 21 червня)

Готуйся, на тебе чекає шалений і мегадинамічний місяць! Марс та Уран у твоєму знаку увімкнуть максимальну швидкість, ідеї вируватимуть. Головне — не розпорошувати сили. Новий Місяць 14 липня відкриє крутий фінансовий портал, тож плануй бюджет і вкладай гроші у свій розвиток. Наприкінці місяця зірки допоможуть структурувати хаос і завершити розпочате. Бережи нервову систему від перевантажень!

Гороскоп на липень 2026: Рак (22 червня – 22 липня)

Це твій золотий час, хоча ретро-Меркурій у твоєму знаку змусить переосмислити минуле й повернути давні розмови. Не поспішай із висновками. Твій особистий астрологічний Новий рік настане 14 липня під час Нового Місяця — це мегапотужний час для планування змін у здоров’ї, зовнішності та житті на рік уперед. Наприкінці місяця ти відчуєш неймовірну легкість. Більше відпочивай біля води й лови цей дзен.

Гороскоп на липень 2026: Лев (23 липня – 22 серпня)

Юпітер у твоєму знаку продовжує дарувати подарунки, розширюючи масштаби твого мислення! На початку липня твоя харизма зашкалюватиме, а стосунки розквітнуть. Новий Місяць 14 липня натякне на потребу духовного перепочинку — візьми паузу й побуть наодинці з собою. Твій сонячний сезон стартує після 22 липня й принесе купу нестандартних можливостей. Стримуй лише марнотратство та надмірні емоції.

Гороскоп на липень 2026: Діва (23 серпня – 22 вересня)

Липень нестиме тобі поступове прояснення. Ретро-Меркурій спочатку дратуватиме нечіткістю, але ти легко розберешся з цим хаосом. Венера увійде у твій знак 13 липня — ти станеш неймовірно привабливою, а стосунки потеплішають. Новий Місяць 14 липня допоможе оновити коло спілкування та окреслити нові мрії. Наприкінці місяця ти легко вирішиш заплутані кар’єрні завдання. Подбай про здоровий раціон!

Гороскоп на липень 2026: Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Для тебе липень стане місяцем чесних відповідей. Ретро-Меркурій трохи пригальмує ділові переговори, тому важливі угоди відклади на кінець місяця. Натомість Марс може покликати у несподівану мандрівку. Новий Місяць 14 липня закладе потужний фундамент для твого кар’єрного зльоту на пів року вперед. Наприкінці місяця не бійся твердо відстоювати свої інтереси перед оточенням. Слідкуй за водним балансом!

Гороскоп на липень 2026: Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

На тебе чекає місяць глибокої внутрішньої трансформації. На початку липня Повний Місяць винесе на поверхню важливі розмови, які ти довго відкладав. Новий Місяць 14 липня ідеально підійде для планування далеких подорожей або початку серйозного навчання. Останній тиждень місяця увімкне твою інтуїцію на максимум — сміливо роби перший крок у великих проєктах. Говори про почуття прямо, без маніпуляцій.

Гороскоп на липень 2026: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Для тебе Юпітер у Леві готує чудовий попутний вітер, але зірки застерігають від поспіху. У стосунках з партнером можливі палкі суперечки — вирішуй їх через чесний діалог. До 25 липня не підписуй жодних важливих фінансових угод. Новий Місяць 14 липня допоможе переглянути стратегію заробітку. Остання декада місяця відкриє розкішні можливості для подорожей чи публічних виступів. Дій обдумано!

Гороскоп на липень 2026: Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Липень стане для тебе місяцем важливого переходу. Початок місяця змусить переглянути старі домовленості й закрити минулі хвости. Напруга від Сатурна перевірить твої плани на міцність. Новий Місяць 14 липня відкриє чистий аркуш у сфері партнерства — як ділового, так і особистого. Наприкінці місяця твоя залізна дисципліна допоможе реалізувати крутий практичний проєкт. Не перевантажуй суглоби й коліна!

Гороскоп на липень 2026: Водолій (20 січня – 18 лютого)

Плутон у твоєму знаку продовжує змінювати тебе на глибинному рівні. На початку місяця Марс та Уран принесуть несподівані й яскраві повороти в коханні та творчості — чекай на сюрпризи! Новий Місяць 14 липня — ідеальний час, щоб оновити режим дня, зайнятися здоров’ям або змінити робочі ритуали. Останні дні липня принесуть потужні інтуїтивні прозріння й старт перспективних ділових проєктів.

Гороскоп на липень 2026: Риби (19 лютого – 20 березня)

Липень увімкне твою інтуїцію на максимум через ретроградний Нептун. Марс у Близнюках може принести клопоти вдома або палкі сімейні дискусії — проявляй терпіння. Потужний Новий Місяць 14 липня створить ідеальний простір для творчості, романтики та щирої радості. Наприкінці місяця зірки допоможуть заземлити твої мрії та перетворити їх на чіткий план. Захищай свій простір від токсичних новин!

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Джерело: Gosta.ua.

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