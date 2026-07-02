Кабачки с соусом сацебели на зиму: ароматная консервация, которую захочется повторить

Зимой эти кабачки приятно удивят пикантным вкусом и ароматом. Достаточно открыть баночку — и на столе уже готова вкуснейшая овощная закуска, которая идеально подходит как для праздничного, так и для повседневного меню.

Готовим кабачки с соусом сацебели — рецепт в материале.

Кабачки с соусом сацебели на зиму

Мы предлагаем рецепт без стерилизации, просто тщательно промой банки и подержи их над паром или в духовке.

Ингредиенты:

2 кг молодых кабачков;

500 г соуса сацебели;

100 мл растительного масла;

100 г сахара;

1 ст. л. соли;

50 мл 9% уксуса;

5–6 зубчиков чеснока;

1 ч. л. молотого черного перца (по желанию);

свежая зелень или сушеный кориандр — по вкусу.

Как приготовить кабачки с соусом сацебели на зиму

Сначала вымой овощи и нарежь их крупными кубиками или полукольцами. Если они молодые, кожицу можешь не снимать, а семена оставить.

В большой кастрюле смешай соус сацебели, растительное масло, соль, сахар и специи. Доведи смесь до кипения, после чего выложи в нее кабачки. Туши на среднем огне примерно 20–25 минут, периодически помешивая, чтобы овощи равномерно пропитались соусом.

В конце добавь измельченный чеснок и влей уксус. Провари еще 3–5 минут.

Горячие кабачки сразу разложи по заранее простерилизованным банкам, герметично закатай крышками, переверни вверх дном и укутай теплым одеялом до полного остывания.

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Полезные советы к рецепту

Если любишь более острые закуски, добавь немного перца чили или острой аджики.

Для более насыщенного аромата можешь добавить щепотку хмели-сунели или молотого кориандра.

Лучше всего использовать молодые овощи — они остаются плотными и не развариваются.

Источник фото: Рinterest.

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