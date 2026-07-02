Кабачки з соусом сацебелі на зиму: ароматна закрутка, яку захочеться повторити

Взимку ці кабачки приємно здивують пікантним смаком і ароматом. Достатньо відкрити баночку — і на столі вже готова смачнюча овочева закуска, яка ідеальна і для святкового, так і повсякденного меню.

Готуємо кабачки з соусом сацебелі — рецепт у матеріалі.

Кабачки з соусом сацебелі на зиму

Ми пропонуємо рецепт без стерилізації, просто ретельно промий банки і потримай їх над паром або в духовці.

Інгредієнти:

2 кг молодих кабачків;

500 г соусу сацебелі;

100 мл рослинної олії;

100 г цукру;

1 ст. л. солі;

50 мл оцту 9%;

5–6 зубчиків часнику;

1 ч. л. меленого чорного перцю (за бажанням);

свіжа зелень або сушений коріандр — до смаку.

Як приготувати кабачки з соусом сацебелі на зиму

Спочатку вимий овочі й наріж їх великими кубиками або півкільцями. Якщо вони молоді, шкірку можеш не знімати, а насіння залишити. У великій каструлі змішай соус сацебелі, рослинну олію, сіль, цукор і спеції. Доведи суміш до кипіння, після чого виклади в неї кабачки. Тушкуй на середньому вогні приблизно 20–25 хвилин, періодично помішуючи, щоб овочі рівномірно просочилися соусом. Наприкінці додай подрібнений часник і влий оцет. Провари ще 3–5 хвилин. Гарячі кабачки одразу розклади в заздалегідь простерилізовані банки, герметично закатай кришками, переверни догори дном і укутай теплою ковдрою до повного охолодження.

Корисні поради до рецепту

Якщо любиш гостріші закуски, додай трохи перцю чилі або гострої аджики.

Для більш насиченого аромату можеш покласти дрібку хмелі-сунелі або меленого коріандру.

Найкраще використовувати молоді овочі — вони залишаються щільними та не розварюються.

Джерело фото: Рinterest.

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