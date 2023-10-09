Прибереги пикантность за зиму: как приготовить кабачки по-корейски — пошаговый рецепт

Со сменой времени года кулинарные предпочтения тоже претерпевают изменения. Особенно в прохладный период хочется чего-нибудь особенно пикантного. Этой зимой тебе помогут разнообразить меню кабачки на зиму по-корейски.

Их сладкий вкус с пикантной ноткой будет подходить ко многим блюдам: мясу, рыбе или обычной каше.

Интересуешься, как приготовить это необычное блюдо? Тогда делимся любимым рецептом кабачков по-корейски.

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Кабачки на зиму по-корейски — ингредиенты

кабачки — 3 кг

репчатый лук — 0,5 кг

морковь — 0,5-0,6 кг

чеснок — 45 граммов

сахар — 1 стакан

подсолнечное масло — 1 стакан

уксус — 1 стакан

соль — 2 ст. л.

любимые специи — по вкусу

Кабачки на зиму по-корейски — способ приготовления

Прежде всего, необходимо очистить кабачки, морковь и лук от кожуры, помыть их и переложить в емкость с водой. После того как овощи будут тщательно вымыты, их следует положить сушиться на полотенце. Затем измельчить кабачки и морковь на терке. Лук следует нарезать колечками. Далее следует переложить нашинкованные овощи в сухую емкость, добавить к ним сахар, любимые приправы, соль и перемешать. Залить овощи подсолнечным маслом и уксусом. В таком виде их оставить на три часа, чтобы овощи немного промариновались. Когда пройдет время, овощи переложить в чистые банки. Оставшийся от них сок стоит долить немного в банки, после чего накрыть их металлическими крышками. Чтобы простерилизовать заготовки, стоит поставить на 15 минут банки с кабачками по-корейски в кипящую воду. Крышки теперь можно закрутить и ждать, чтобы овощи остыли.

Ищешь какие-то еще варианты приготовления этого полезного и вкусного овоща? Тогда читай идеи, что вкусного приготовить из кабачков.

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