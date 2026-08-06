Яблочное вино в домашних условиях: главные правила приготовления и лайфхаки

Вино из яблок чаще всего делают тогда, когда урожай превышает ожидания. Приготовить вино в домашних условиях не так сложно, как кажется. Как приготовить яблочное вино в домашних условиях — читай в материале.
Яблочное вино в домашних условиях: рецепт пошагово
Ингредиенты:
- 10 л яблочного сока;
- 2 кг сахара.
Способ приготовления:
- Сначала удали подгнившие участки. Выжми из яблок любым удобным или доступным способом сок, перелей в кастрюлю и оставь, накрыв марлей, на три дня в теплом месте. Периодически помешивай.
- Отожми поднявшуюся мезгу, процеди сок и добавь половину сахара. Перелей в бутыль, укупорь и установи гидрозатвор.
- Через пять дней добавь оставшийся сахар и оставь до окончания брожения. После этого перелей вино в чистую емкость и оставь в прохладном месте на три месяца для вызревания.
- Каждую неделю переливай вино, чтобы убрать осадок. Спустя три месяца разлей полученное домашнее сухое яблочное вино по бутылкам и убери на хранение.
Как сделать вино из яблок с медом: рецепт
Ингредиенты:
- 3 л яблочного сока;
- 1 кг меда;
- 3 л воды;
- винные дрожжи.
Способ приготовления:
- Яблочный сок немного прогрей, не доводя до кипения.
- Мед нагрей на водяной бане, чтобы он стал более жидким. Добавь его в яблочный сок и перемешай. Масса должна остыть до комнатной температуры.
- В напиток добавь дрожжи, сверившись с инструкцией производителя. Емкость плотно прикрой пищевой плёнкой и оставь на неделю.
- Процеди в другую емкость. Оставь в прохладе на 1-2 мес.
- С готового напитка слей осадок, процеди и перелей в бутылки. Через неделю дегустируй.
Как сделать яблочное вино с малиной
Ингредиенты:
- 2-3 кг яблок;
- 0,8-1 кг малины;
- 2-3 л воды;
- 10-20 горошин черного перца;
- 1/2 ч. л семян фенхеля;
- палочка корицы;
- половина лайма;
- белые винные дрожжи.
Способ приготовления:
- Фрукты и ягоды помой. Яблоки мелко нарежь. Из лайма выжми сок и сними цедру.
- Фрукты, ягоды и специи переложи в кастрюлю, засыпь сахаром, залей водой.
- Хорошо прогрей при периодическом перемешивании.
- Дай соку остыть до комнатной температуры. По инструкции вводи дрожжи.
- Емкость накрой марлей и оставь на неделю.
- Процеди в другую емкость с гидрорзатвором. Оставь на вторичное брожение в прохладном месте — на месяц.
- Вино разлей по бутылкам, предварительно его процедив. Напиток перед дегустацией должен еще несколько недель постоять в холоде.
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