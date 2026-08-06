Яблочное вино в домашних условиях: главные правила приготовления и лайфхаки

Вино из яблок чаще всего делают тогда, когда урожай превышает ожидания. Приготовить вино в домашних условиях не так сложно, как кажется. Как приготовить яблочное вино в домашних условиях — читай в материале.

Яблочное вино в домашних условиях: рецепт пошагово

Ингредиенты:

10 л яблочного сока;

2 кг сахара.

Способ приготовления:

Сначала удали подгнившие участки. Выжми из яблок любым удобным или доступным способом сок, перелей в кастрюлю и оставь, накрыв марлей, на три дня в теплом месте. Периодически помешивай. Отожми поднявшуюся мезгу, процеди сок и добавь половину сахара. Перелей в бутыль, укупорь и установи гидрозатвор. Через пять дней добавь оставшийся сахар и оставь до окончания брожения. После этого перелей вино в чистую емкость и оставь в прохладном месте на три месяца для вызревания. Каждую неделю переливай вино, чтобы убрать осадок. Спустя три месяца разлей полученное домашнее сухое яблочное вино по бутылкам и убери на хранение.

Как сделать вино из яблок с медом: рецепт

Ингредиенты:

3 л яблочного сока;

1 кг меда;

3 л воды;

винные дрожжи.

Способ приготовления:

Яблочный сок немного прогрей, не доводя до кипения. Мед нагрей на водяной бане, чтобы он стал более жидким. Добавь его в яблочный сок и перемешай. Масса должна остыть до комнатной температуры. В напиток добавь дрожжи, сверившись с инструкцией производителя. Емкость плотно прикрой пищевой плёнкой и оставь на неделю. Процеди в другую емкость. Оставь в прохладе на 1-2 мес. С готового напитка слей осадок, процеди и перелей в бутылки. Через неделю дегустируй.

Как сделать яблочное вино с малиной

Ингредиенты:

2-3 кг яблок;

0,8-1 кг малины;

2-3 л воды;

10-20 горошин черного перца;

1/2 ч. л семян фенхеля;

палочка корицы;

половина лайма;

белые винные дрожжи.

Способ приготовления:

Фрукты и ягоды помой. Яблоки мелко нарежь. Из лайма выжми сок и сними цедру. Фрукты, ягоды и специи переложи в кастрюлю, засыпь сахаром, залей водой. Хорошо прогрей при периодическом перемешивании. Дай соку остыть до комнатной температуры. По инструкции вводи дрожжи. Емкость накрой марлей и оставь на неделю. Процеди в другую емкость с гидрорзатвором. Оставь на вторичное брожение в прохладном месте — на месяц. Вино разлей по бутылкам, предварительно его процедив. Напиток перед дегустацией должен еще несколько недель постоять в холоде.

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