Можно ли есть виноград с косточками, и почему это может быть не очень полезно для организма

Виноград является достаточно калорийным продуктом. Но врачи все чаще говорят о том, что его умеренное употребление полезно.

Что касается косточек, то у них есть большая концентрация веществ, поддерживающих наш организм. Но в косточках содержится не только польза, но и вред. Так можно ли есть виноград с косточками, или этого лучше не делать — читай в материале.

Можно ли есть виноград с косточками: объясняет эксперт

Семейный врач Юрий Габорец считает, что виноград, в отличие от других ягод, не насыщен множеством витаминов и микроэлементов. В плодах очень много сахаров и кислот. Хотя многие его любят, в винограде находятся маленькие косточки, которые могут спровоцировать у детей и взрослых аппендицит.

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Но самая большая проблема — это именно сахар, который находится в самих плодах. Если у тебя есть выбор, то отдавай предпочтение другим ягодам и фруктам на столе. Также лучше не есть виноград с косточками, если у тебя есть лишний вес или сахарный диабет.

Когда можно есть виноград с косточками

Семена винограда можно есть только в небольших количествах и обязательно разжевывать. Да и то, только в случаях отсутствия болезней желудочно-кишечного тракта. Иначе это может привести к обострению. К тому же употребление жестких косточек вредит зубной эмали.

Можно ли есть виноград с косточками детям и взрослым

Как детям, так и взрослым, нельзя есть виноград и его косточки, если есть следующие заболевания:

цирроз печени;

диабет;

проблемы с ЖКТ;

язва;

колиты;

проблемы с зубами и воспаления полости рта.

Можно ли есть виноград с косточками маленьким детям

Для малышей виноград с косточками не несет много пользы и даже может представлять опасность. Ведь ребенок до 1-1,5 лет может вдохнуть семена. Поэтому перед тем как давать виноград ребенку, необходимо удалить косточки. Детям до 3 лет лучше давать виноград, разрезав на четвертинки, ягоды же продолговатой формы достаточно разрезать вдоль.

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