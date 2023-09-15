Чи можна їсти виноград із кісточками і чому це може бути не дуже корисно для організму

Виноград є досить калорійним продуктом. Але лікарі все частіше говорять про те, що його помірне вживання корисне.

Щодо кісточок, то в них є велика концентрація речовин, які підтримують наш організм. Але у кісточках міститься не лише користь, а й шкода. Тож чи можна їсти виноград із кісточками, чи цього краще не робити — читай у матеріалі.

Чи можна їсти виноград із кісточками: пояснює експерт

Сімейний лікар Юрій Габорець вважає, що виноград, на відміну від інших ягід, не насичений безліччю вітамінів та мікроелементів. У плодах дуже багато цукрів та кислот. Хоча багато хто його любить, у винограді є маленькі кісточки, які можуть спровокувати у дітей та дорослих апендицит.

Зараз також дивляться

Але найбільша проблема — це саме цукор, який міститься у плодах. Якщо у тебе є вибір, то віддай перевагу іншим ягодам та фруктам. Також краще не їсти виноград із кісточками, якщо у тебе є зайва вага або цукровий діабет.

Коли можна їсти виноград із кісточками

Насіння винограду можна їсти лише у невеликих кількостях і обов’язково розжовувати. Та й те, лише у випадках відсутності хвороб шлунково-кишкового тракту. Інакше це може спричинити загострення. До того ж вживання жорстких кісточок шкодить зубній емалі.

Чи можна їсти виноград з кісточками дітям та дорослим

Як дітям, так і дорослим, не можна їсти виноград та його кісточки, якщо є такі захворювання:

цироз печінки;

діабет;

проблеми із ШКТ;

виразка;

коліт;

проблеми із зубами та запалення порожнини рота.

Чи можна їсти виноград з кісточками маленьким дітям

Для малюків виноград із кісточками не несе багато користі й навіть може становити небезпеку. Адже дитина до 1-1, 5 років може вдихнути насінину. Тому перед тим як давати виноград дитині, необхідно кісточки видалити. Дітям до 3 років краще давати виноград, розрізавши на четвертинки, ягоди ж подовгастої форми достатньо розрізати вздовж.

Раніше ми розповідали, як зробити варення з дині.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.