Що потрібно зробити на 40 днів після смерті: українські традиції для поминання померлих

Фото Unsplash Українці з давніх-давен шанували як життя, так і смерть. В останню путь людину проводжали згідно з усіма традиціями, читали молитви, клали речі з собою та молилися за упокій. Ці традиції передаються поколіннями, але дехто може не знати, що потрібно зробити на 40 днів після смерті. Втрата близької людини — це дуже боляче. Зазвичай, люди вшановують пам’ять людини щороку у роковини смерті. Але у перший рік також це роблять на третій, дев’ятий та сорок днів. Читай, що потрібно зробити на 40 днів, дізнайся, які є традиції.Що треба робити на 40 день після смерті людини Згідно з християнською традицією, 40-й день після смерті — особливий рубіж для душі померлого. Вважається, що саме тоді завершується її “мандрівка”, і вона стає перед Божим судом для визначення вічної долі. Тому цей день має велике духовне значення для рідних і близьких. Традиційно на сороковини: замовляють молебень або панахиду в церкві — головне в цей день помолитися за упокій душі покійного. Для цього родина зазвичай замовляє літургію та панахиду, або читає сорокоуст — сорок днів безперервних молитов у храмі; ставлять свічку — у храмі ставлять свічку “за упокій”, просячи Бога простити гріхи померлого й дати йому спокій; готують поминальний обід — після відвідин церкви родина збирається за скромним поминальним столом, щоб спільно пом’янути померлого. Читати на тему Допомога на поховання під час війни: як отримати та куди звернутися Розповідаємо, хто та як може отримати допомогу на поховання під час воєнного стану. Як правильно провести поминки На столі традиційно мають бути хліб, узвар чи компот, інші страви — без надмірностей. До речі, у кожного регіону України ці страви можуть відрізнятися. Наприклад, хтось подає борщ, а хтось — капусняк. Перед початком поминального обіду треба прочитати коротку молитву за упокій, і тільки потім сідати їсти. На сороковини важливо роздати частину їжі чи милостиню нужденним, адже вважається, що це допоможе душі померлого. У цей день важливо уникати сварок, скандалів і зайвих веселощів, бо це вважається великою неповагою до пам’яті покійного. Також добре робити добрі справи або жертвувати на храм, згадуючи померлого в серці. Чи можна правити сороковини пізніше Священник Ігумен Саватій на сторінці у Facebook розповідає, що поминання бажано проводити саме в ці дні, якщо це можливо. Однак, якщо виникають обставини, які не дозволяють провести богослужіння точно в ці дні (наприклад, проблеми з організацією, відсутність священника, особисті або сімейні обставини), поминання можна провести трохи раніше або пізніше. Головне — це щира молитва за померлого та пам’ять про нього. На жаль, зараз в Україні ховають багато військових. Раніше ми розповідали, як зараз відбувається поховання військових. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Українська церква, церковні свята Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter