Стиль життя

Що потрібно зробити на 40 днів після смерті: українські традиції для поминання померлих

Богдана Макалюк, журналістка сайту 04 Липня 2025, 12:30
Що потрібно зробити на 40 днів після смерті
Фото Unsplash

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