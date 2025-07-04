Що потрібно зробити на 40 днів після смерті: українські традиції для поминання померлих

Українці з давніх-давен шанували як життя, так і смерть. В останню путь людину проводжали згідно з усіма традиціями, читали молитви, клали речі з собою та молилися за упокій. Ці традиції передаються поколіннями, але дехто може не знати, що потрібно зробити на 40 днів після смерті.

Втрата близької людини — це дуже боляче. Зазвичай, люди вшановують пам’ять людини щороку у роковини смерті. Але у перший рік також це роблять на третій, дев’ятий та сорок днів.

Читай, що потрібно зробити на 40 днів, дізнайся, які є традиції.

Що треба робити на 40 день після смерті людини

Згідно з християнською традицією, 40-й день після смерті — особливий рубіж для душі померлого. Вважається, що саме тоді завершується її “мандрівка”, і вона стає перед Божим судом для визначення вічної долі. Тому цей день має велике духовне значення для рідних і близьких.

Традиційно на сороковини:

замовляють молебень або панахиду в церкві — головне в цей день помолитися за упокій душі покійного. Для цього родина зазвичай замовляє літургію та панахиду, або читає сорокоуст — сорок днів безперервних молитов у храмі;

ставлять свічку — у храмі ставлять свічку “за упокій”, просячи Бога простити гріхи померлого й дати йому спокій;

готують поминальний обід — після відвідин церкви родина збирається за скромним поминальним столом, щоб спільно пом’янути померлого.

Як правильно провести поминки

На столі традиційно мають бути хліб, узвар чи компот, інші страви — без надмірностей. До речі, у кожного регіону України ці страви можуть відрізнятися. Наприклад, хтось подає борщ, а хтось — капусняк.

Перед початком поминального обіду треба прочитати коротку молитву за упокій, і тільки потім сідати їсти. На сороковини важливо роздати частину їжі чи милостиню нужденним, адже вважається, що це допоможе душі померлого.

У цей день важливо уникати сварок, скандалів і зайвих веселощів, бо це вважається великою неповагою до пам’яті покійного. Також добре робити добрі справи або жертвувати на храм, згадуючи померлого в серці.

Чи можна правити сороковини пізніше

Священник Ігумен Саватій на сторінці у Facebook розповідає, що поминання бажано проводити саме в ці дні, якщо це можливо. Однак, якщо виникають обставини, які не дозволяють провести богослужіння точно в ці дні (наприклад, проблеми з організацією, відсутність священника, особисті або сімейні обставини), поминання можна провести трохи раніше або пізніше. Головне — це щира молитва за померлого та пам’ять про нього.

На жаль, зараз в Україні ховають багато військових. Раніше ми розповідали, як зараз відбувається поховання військових.

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