Что нужно сделать на 40 дней после смерти: украинские традиции для поминок умерших

Украинцы издавна уважали как жизнь, так и смерть. В последний путь человека провожали по всем традициям, читали молитвы, клали вещи с собой и молились за упокой. Эти традиции передаются поколениями, но некоторые могут не знать, что нужно сделать на 40 дней после смерти.

Потеря близкого человека — это очень больно. Обычно люди чествуют память человека ежегодно в годовщину смерти. Но в первый год тоже это также делают на третий, девятый и сороковой день.

Читай, что нужно сделать на 40 дней, узнай, какие есть традиции.

Что нужно делать на 40 день после смерти человека

Согласно христианской традиции, 40-й день после смерти — особый рубеж для души умершего. Считается, что именно тогда завершается ее “путешествие”, и она становится перед Божьим судом для определения вечной судьбы. Потому этот день имеет большое духовное значение для родных и близких.

Традиционно на сорок дней:

заказывают молебен или панихиду в церкви — главное в этот день помолиться за упокой души усопшего. Для этого семья обычно заказывает литургию и панихиду или читает сорокоуст — сорок дней непрерывных молитв в храме;

ставят свечу — в храме ставят свечу “за упокой”, прося Бога простить грехи умершего и оставить в покое;

готовят поминальный обед — после посещения церкви семья собирается за скромным поминальным столом, чтобы совместно помянуть умершего.

Как правильно провести поминки

На столе традиционно должен быть хлеб, узвар или компот, другие блюда — без излишеств. Кстати, у каждого региона Украины эти блюда могут отличаться. Например, кто-то подает борщ, а кто-то — капустняк.

Перед началом поминального обеда нужно прочесть короткую молитву за упокой, и только потом садиться есть. На сороковой день важно раздать часть пищи или милостыню нуждающимся, ведь считается, что это поможет душе умершего.

В этот день важно избегать ссор, скандалов и лишнего веселья, так как это считается большим неуважением к памяти покойного. Также хорошо делать добрые дела или жертвовать на храм, вспоминая умершего в сердце.

Можно ли править сороковины позже

Священник Игумен Савватий на странице Facebook рассказывает, что поминовение желательно проводить именно в эти дни, если это возможно. Однако если возникают обстоятельства, которые не позволяют провести богослужение точно в эти дни (например, проблемы с организацией, отсутствие священника, личные или семейные обстоятельства), поминовение можно провести чуть раньше или позже. Главное — это искренняя молитва за умершего и память о нем.

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