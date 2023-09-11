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Сочетание давних традиций и современных обстоятельств: как прощаются с погибшими военными в Украине

Богдана Макалюк, редактор сайта 11 сентября 2023, 21:00
Як відбувається поховання військових, які загинули під час війни в Україні
Фото: Depositphotos

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Сочетание давних традиций и современных обстоятельств: как прощаются с погибшими военными в Украине
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