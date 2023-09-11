Сочетание давних традиций и современных обстоятельств: как прощаются с погибшими военными в Украине

Сотни украинских военных отдают жизни за нашу страну. Мы должны уважать память каждого героя. Для этого проводятся специальные обряды захоронения, ведь это демонстрирует благодарность и уважение к военным, а также семьям погибших.

Кандидат исторических наук, этнолог Анастасия Кривенко, священник из Ровенской области, который осуществляет погребение военных, и историк, сержант полка Азов Владислав Дутчак рассказали для Громадського, какие сейчас есть традиции захоронения военных.

Обряды захоронения украинцев

Анастасия Кривенко объясняет, что в основе похоронно-поминальных обрядов украинцев лежит представление о душе, ее бессмертном существовании и способности мертвых влиять на живых. Мы чтим покойников, заботимся об их теле и душе. Среди народных обычаев есть несколько этапов похоронно-поминальной обрядности:

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предпогребальные;

погребальные;

поминальные.

К предпогребальным относятся приготовление одежды, изготовление гроба, произнесение завещания перед семьей и т.д. Также обязательным элементом являлась исповедь перед смертью.

Этнолог объясняет, что издавна считалось, что у человека есть три важные задачи — родиться, жениться и умереть. Поэтому мы имеем традиции захоронения неженатых в свадебной одежде, например. Когда гроб выносили из дома, его опускали трижды до порога — это символизировало прощание с семьей. Также были церемонии, которые проводились во дворе и непосредственно в церкви.

Традиции погребения воинов

Этапы похоронных обрядов могут несколько нарушаться, когда речь идет о захоронениях воинов. Издавна считали, что их души нуждаются в особо сильных молитвах и почитаниях. Поэтому важно было, чтобы воинов хоронили в гробу, собирались родственники, звучал церковный звон и т.д.

Кроме того, украинцы верили, что на поле боя прорастают маки. По поверьям, эти цветы появлялись на местах пролитой крови. Там, где были боевые действия или находили останки погибших воинов, ставили кресты и отправляли молебны.

Анастасия Кривенко отмечает, что обряды захоронения воинов и раньше, и сейчас, по-прежнему наполнены символическими действиями, которые призваны компенсировать нарушение устоявшихся традиций, связанных со смертью человека.

В 2021 году в Украине был утвержден новый военный церемониал захоронения. Он опирается и на давние традиции, и на требования современности.

Из древних элементов остались церковный колокольный звон, торжественная процессия к месту захоронения, поминки, а из новых — на могилах часто оставляют военные шевроны.

Неоднократно можно было видеть, что во время похорон военных люди становятся на колени. Эта традиция еще со времен казачества. Казаки становились на левое колено и поднимали сабли в знак уважения к людям, отдавшим свою жизнь за волю Украины.

Кроме этого, сейчас на похоронах украинских военных всегда есть украинский флаг, который потом передают родным погибших. Также мы видим портрет погибшего.

Еще в некоторых регионах на крест на могиле завязывают вышитый рушник. Раньше так обозначали места захоронения, когда вместо крестов на могилах сажали деревья.

В гроб военного кладут личные вещи: шевроны, награды. Одним из атрибутов для неженатых молодежи может быть кольцо.

— Похороны военных имеют значение не только для их семей, но и для всего общества. Так ведь, в частности, формируется новая историческая память. За последние годы сделано многое, чтобы сохранить память о погибших, — говорит Анастасия Кривенко.

К тому же, сейчас погибших воинов хоронят на отдельном пространстве. Это важно не только для сохранения памяти, но и родных погибших. Часто рядом могут быть похоронены собратья или родственники. Поэтому близкие погибших могут общаться, когда ухаживают за могилами или приходят навещать их.

Священник Тарас Варварук также считает, что похороны павших военных объединяют громаду.

Ритуалы прощания с погибшими в Азове

Владислав Дутчак рассказывает, что у Азова есть свои отдельные ритуалы прощания с погибшими воинами. Чтобы почтить память павших воинов, существует традиция проводить мистерию, она появилась еще в 2015 году.

После обращения командира полк хором читает Молитву Украинского Националиста. Дальше хорунжий поименно называет погибших воинов. Бойцы держат щиты, где указаны позывные погибших.

Когда зачитывают имя, каждый поднимает соответствующий щит и зажигает факел. Хорунжий вспоминает, при каких обстоятельствах погибший отдал свою жизнь, а боец со щитом провозглашает: “Помним!” Строй отвечает: “Отомстим!”

Из-за полномасштабного вторжения и отсутствия устойчивого места нахождения полка традиционный ритуал чествования упростили. Но азовцы обязательно прощаются с погибшим собратом.

Часто на похоронах военных работают фотографы, их фотографии передают эмоции родных. Ранее мы рассказывали истории фотографов, работающих на похоронах военных.

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